Fost consilier NATO german: SUA ar putea reloca armele nucleare în Țările Baltice, Polonia sau România. „Cine trage primul, moare al doilea”

Zeci de arme nucleare americane, modernizate și gata de utilizare, se află în bazele NATO din Germania. Un expert avertizează însă că descurajarea nucleară din partea SUA nu este o garanție și lansează, potrivit de.euronews.com, o ipoteză: mutarea, în curând, a acestor arme în Țările Baltice, Polonia sau România.

Armata germană sărbătorește, cu tensiune, 70 de ani de existență la Berlin. Niciodată de la înființarea sa, situația politicii de securitate nu a fost la fel de critică ca astăzi, scrie sursa citată.

Stabilitate este asigurată parțial de armele nucleare americane aflate pe teritoriul european. Aproximativ 20 dintre ele - bombe cu cădere liberă, care pot fi lansate cu avioane de luptă precum Eurofighter - sunt în Germania. Recent, acestea au fost modernizate, puterea lor distructivă fiind devastatoare.

Nu poate fi sigur că SUA vor folosi cu adevărat arme nucleare. Nu există nicio garanție

Armele nuclerea pe care SUA le are în Germania fac parte din promisiunea de securitate nucleară a Casei Albe, însă, date fiind îndoielile crescânde cu privire la fiabilitatea președintelui american Donald Trump față de NATO, în Europa crește îngrijorarea că Washingtonul ar putea ezita în caz de urgență, sau chiar să se retragă.

„Nu a fost niciodată și nu poate fi sigur că SUA vor folosi cu adevărat arme nucleare. Nu există nicio garanție. Important este însă că adversarul nu poate exclude această posibilitate”, explică, pentru sursa citată, politologul și expertul în securitate Karl-Heinz Kamp.

Timp de mai mulți ani, Karl-Heinz Kamp a fost președinte al Academiei Federale pentru Politică de Securitate și consilier al NATO, în prezent fiind membru asociat al Societății Germane pentru Politică Externă (DGAP).

„Descurajarea este pură speculație. Până acum a funcționat, timp de 50 de ani”, spune acesta.

Arme nucleare pentru Europa

SUA ar fi adus noi arme nucleare în Europa în vara acestui an, potrivit mai multor surse media americane, iar indicii în acest sens sunt furnizate, printre altele, de rutele de zbor și de achiziționarea unor avioane de luptă speciale F-35, însă, până în prezent, autoritățile americane nu au confirmat oficial această informație.

Avioanele de luptă pot transporta „arme nucleare tactice”, adică arme nucleare cu putere explozivă limitată, care pot fi utilizate împotriva țintelor militare.

Și Germania a comandat avioane de luptă F-35, primele livrări fiind așteptate în 2026.

De la Războiul Rece, desfășurarea armelor nucleare este, în primul rând, un act simbolic de a descuraja potențialii agresori, cum ar fi, acum, Rusia, însă numărul exact al acestora rămâne secret.

De la invazia în Ucraina, Putin a amenințat în repetate rânduri cu utilizarea armelor nucleare, după cum a raportat Euronews.

„Forțele armate ruse se aflau într-o situație foarte proastă. Putin s-a gândit la asta pentru că se simțea împins în colț”, arată Kamp.

„Cine trage primul, moare al doilea”

Vladimir Putin prezintă constant arsenalul său de arme, printre care se numără și RS-24 „Yars”, o rachetă intercontinentală cu rază de acțiune de până la 11.000 de kilometri, care poate transporta focoase nucleare.

Rusia dispune de aproximativ 5.500 de ogive nucleare, potrivit unor estimări.

Și Moscova le folosește în scopuri politice, ca mijloc de a descuraja a Occidentului să intervină în războiul din Ucraina.

Kamp se îndoiește însă că liderul de la Kremlin ar da efectiv ordinul de utilizare a armelor nucleare:

„Cine trage primul, moare al doilea. Nu este o situație de dorit.”

Numai la baza aeriană Büchel din Renania-Palatinat (Germania) s-ar afla aproximativ 20 de bombe atomice cu hidrogen de tip B61-12, potrivit estimărilor. Acestea au fost modernizate recent și sunt gata de utilizare în orice moment.

Kamp: ar fi posibilă o mutare a armelor nucleare în Țările Baltice, în Polonia sau România

Numărul armelor de acest tip aflate în Germania ar fi însă mult mai mare. Așa-numite „vaults” - sisteme de depozitare pentru bombe atomice - există în diferite locații din țară Vaults

Dar în orice moment, Statele Unite ar putea staționa noi arme în Germania sau le-ar putea retrage pe cele existente.

În Europa, arme nucleare americane sunt depozitate și în Belgia, Olanda, Italia, Turcia și, de curând, în Marea Britanie. Ar fi vorba de un număr total de aproximativ 100 de bucăți.

Kamp spune că ar fi posibilă o mutare a armelor nucleare în Țările Baltice, aproape de granița cu Rusia, pentru ca NATO să poată trimite un semnal clar Rusiei, dar și în Polonia sau România.

Propriile arme nucleare nu sunt „o magie”

Teoretic, Germania ar putea produce propriile arme nucleare, însă, două tratate internaționale interzic acestei țări să dețină arme nucleare: pe de o parte, potrivit de.euronews.com.

Unul este „Tratatul doi plus patru” din 1990, încheiat după reunificarea Germaniei și a puterilor aliate victorioase, iar celălalt este Tratatul de neproliferare nucleară, semnat de Republica Federală Germană în 1969.

Teoretic, Germania ar putea să se retragă din ambele tratate, dar, în, practic, acest lucru este greu de imaginat din punct de vedere politic și social.

Populația nu susține dezvoltarea propriilor arme nucleare. Aproximativ o treime dintre germani sunt însă în favoarea acesteia.

Și, oricum, nu ar fi necesară, notează sursa citată: Chiar și fără SUA, Germania rămâne protejată în cadrul Alianței Nord-Atlantice, prin arsenalele nucleare ale Franței și Marii Britanii.