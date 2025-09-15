Video Rusia, pentru prima dată la „Cupa Mondială a Groparilor”. Echipa din Novosibirsk a terminat pe ultimul loc

Exclusă din majoritatea evenimentelor sportive internaționale, Rusia a primit totuși permisiunea de a trimite o echipă la „Cupa Mondială de Săpat Morminte” din acest an, desfășurată în orașul Szekszárd, în sudul Ungariei

Cea de-a optsprezecea ediție a competiției internaționale anuale, organizată de Asociația Maghiară a Operatorilor și Furnizorilor de Servicii Cimitire (MTFE), a avut loc weekendul trecut în Szekszárd, la aproximativ 130 de kilometri sud de Budapesta. Orașul găzduiește evenimentul încă din 2016, iar în acest an au participat peste 20 de echipe, fiecare formată din câte doi membri.

Pentru prima dată, o pereche din Rusia, angajați ai crematoriului Novosibirsk din Siberia, a luat parte la competiție, alături de unguri înarmați cu lopeți și concurenți din Serbia și Croația, informează Kyiv Post.

Cum se desfășoară concursul

Regulamentul competiției este simplu și precis. Fiecare echipă are la dispoziție maximum două ore pentru a construi o groapă de dimensiuni standard: 1,6 metri adâncime, 80 de centimetri lățime și 2 metri lungime, ceea ce înseamnă excavarea a aproximativ 2,5 metri cubi de pământ.

După ce groapa este terminată, juriul o măsoară cu atenție. Evaluarea se bazează pe viteza de execuție, precizia dimensiunilor și aspectul final. Pereții trebuie să fie perfect verticali, iar fundul gropii perfect orizontal. La final, echipele au 15 minute pentru a umple gropile la loc.

Premiul cel mare

Câștigătorii acestei ediții au fost maghiarii László Kiss și Róbert Nagy, de la compania funerară Hajdúböszörmény, care au obținut titlul pentru a treia oară, cu un timp total de 1 oră și 33 de minute. „Argintul și bronzul” au revenit, de asemenea, echipelor maghiare.

Echipa rusă, care s-a confruntat cu un sol argilos și greu, a terminat pe ultimul loc.