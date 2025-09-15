search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Rusia, pentru prima dată la „Cupa Mondială a Groparilor”. Echipa din Novosibirsk a terminat pe ultimul loc

0
0
Publicat:

Exclusă din majoritatea evenimentelor sportive internaționale, Rusia a primit totuși permisiunea de a trimite o echipă la „Cupa Mondială de Săpat Morminte” din acest an, desfășurată în orașul Szekszárd, în sudul Ungariei

Rusia participă pentru prima dată la „Cupa Mondială a Groparilor” FOTO:X
Rusia participă pentru prima dată la „Cupa Mondială a Groparilor” FOTO:X

Cea de-a optsprezecea ediție a competiției internaționale anuale, organizată de Asociația Maghiară a Operatorilor și Furnizorilor de Servicii Cimitire (MTFE), a avut loc weekendul trecut în Szekszárd, la aproximativ 130 de kilometri sud de Budapesta. Orașul găzduiește evenimentul încă din 2016, iar în acest an au participat peste 20 de echipe, fiecare formată din câte doi membri.

Pentru prima dată, o pereche din Rusia, angajați ai crematoriului Novosibirsk din Siberia, a luat parte la competiție, alături de unguri înarmați cu lopeți și concurenți din Serbia și Croația, informează Kyiv Post.

Cum se desfășoară concursul

Regulamentul competiției este simplu și precis. Fiecare echipă are la dispoziție maximum două ore pentru a construi o groapă de dimensiuni standard: 1,6 metri adâncime, 80 de centimetri lățime și 2 metri lungime, ceea ce înseamnă excavarea a aproximativ 2,5 metri cubi de pământ. 

După ce groapa este terminată, juriul o măsoară cu atenție. Evaluarea se bazează pe viteza de execuție, precizia dimensiunilor și aspectul final. Pereții trebuie să fie perfect verticali, iar fundul gropii perfect orizontal. La final, echipele au 15 minute pentru a umple gropile la loc.

Premiul cel mare

Câștigătorii acestei ediții au fost maghiarii László Kiss și Róbert Nagy, de la compania funerară Hajdúböszörmény, care au obținut titlul pentru a treia oară, cu un timp total de 1 oră și 33 de minute. „Argintul și bronzul” au revenit, de asemenea, echipelor maghiare.

Echipa rusă, care s-a confruntat cu un sol argilos și greu, a terminat pe ultimul loc.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
mediafax.ro
image
Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în 2025
playtech.ro
image
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor: „Un infarct”
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România
romaniatv.net
image
Prada a copiat opincile românești! Se vând la un preț enorm
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Escapada Regelui Felipe al Spaniei fără Letizia! Unde a apărut monarhul, care dă semne că uneori fuge de căsnicia sa
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!