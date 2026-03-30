Groază în Italia: capul unui model ucis a fost furat din mormânt. „Nici măcar moartea nu i-a adus pace”

Un caz șocant zguduie Italia: mormântul modelului Pamela Genini, ucisă anul trecut la Milano de fostul partener, a fost profanat, iar trupul tinerei a fost găsit decapitat. Autoritățile au deschis o anchetă și încearcă să identifice persoanele implicate.

Autoritățile italiene investighează un act de o cruzime extremă, după ce mormântul Pamelei Genini a fost spart în localitatea Strozza, din nordul țării. Tânăra, în vârstă de 29 de ani, fusese înmormântată provizoriu într-o nișă, urmând să fie mutată ulterior în cavoul familiei.

Angajații cimitirului au fost cei care au observat că mormântul fusese forțat. După deschiderea acestuia, au făcut o descoperire cutremurătoare: capul victimei lipsea. Informația a fost făcută publică în cadrul emisiunii TV „Dentro la notizia”.

Procuratura din Bergamo a deschis o anchetă pentru profanare de morminte, infracțiune care, potrivit legislației italiene, se pedepsește cu până la șapte ani de închisoare, relatează publicația El Mundo.

„Nici măcar moartea nu i-a adus pace”

Cazul readuce în atenție tragedia din octombrie 2025, când Pamela Genini a fost ucisă de fostul său iubit, ulterior arestat.

Avocatul Nicodemo Gentile, care o reprezintă pe mama victimei, Una Smirnova, a condamnat dur cele întâmplate: „Un act inuman. Nici măcar moartea nu i-a adus pace. Cineva i-a profanat și ultimul refugiu”.

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din cimitir. Una dintre ele monitorizează interiorul, însă nu dispune de iluminare pe timp de noapte, iar cealaltă este orientată spre curtea exterioară, unde există un felinar.

Mai mulți suspecți și piste în analiză

Primele indicii sugerează că la profanare ar fi participat trei sau patru persoane, ținând cont de faptul că a fost necesară manipularea unui sicriu de aproximativ 120 de kilograme.

Un fost iubit al Pamelei a oferit informații poliției, susținând că a fost amenințat și intimidat și că deține „piste utile pentru anchetă”.

În același timp, familia Genini a declarat că nu a primit niciodată amenințări sau cereri de bani, nici înainte, nici după moartea tinerei, iar această versiune a fost confirmată și de autorități.

Ancheta este în desfășurare, iar cazul continuă să provoace indignare și teamă în rândul opiniei publice din Italia.