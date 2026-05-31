Tramvaiele revin în forță în vestul României, susținute de investiții europene. La Reșița, transportul pe șine a fost reluat cu tramvaie moderne după 13 ani de pauză, odată cu modernizarea liniilor. La Arad, rețeaua este modernizată și prelungită, iar Timișoara își înnoiește parcul de tramvaie.

În Timișoara și Arad, rețeaua de transport pe șine are o istorie îndelungată. Primele tramvaie au circulat în cele două orașe apropiate din vestul României începând din 1869, la început trase de cai, iar până la sfârșitul secolului al XIX-lea, alimentate cu electricitate.

La peste un secol și jumătate de la apariția lor pe străzi, tramvaiele continuă să fie un mijloc de transport important pentru localnici, iar investițiile din ultimii ani promit mai mult confort, un transport mai eficient și o alternativă mai atractivă la traficul rutier.

Tramvaie noi în Timișoara

În Timișoara, cele mai recente investiții anunțate de municipalitate în privința transportului public pe șine vizează atât înnoirea flotei, cât și extinderea infrastructurii de tramvai. Recent, Primăria Timișoara a contractat încă 10 tramvaie moderne Bozankaya, finanțate prin Programul Regional Vest 2021–2027. O investiție de 47 de milioane de euro, anunțată de ADR Vest și Primăria Timișoara, vizează achiziția a 10 tramvaie, 10 troleibuze și 20 de autobuze electrice noi.

„Primul proiect, cu o valoare totală de peste 27 de milioane de euro, dintre care aproape 20 de milioane de euro sunt fonduri nerambursabile, vizează achiziția a 10 tramvaie moderne, articulate, cu podea coborâtă și capacitate de transport de minimum 150 de persoane”, informa ADR Vest.

În ianuarie 2026, Primăria Municipiului Timișoara a atribuit contractul pentru furnizarea celor 10 tramvaie noi. Acestea vor trebui livrate până în primăvara anului 2027 și vor putea fi introduse pe linia 9, care asigură legătura între Gara de Nord și zona industrială Buziașului, respectiv pe linia 7, care face legătura între cartierul Fratelia și zona Cetății/Torontal.

„Noile tramvaie vor avea o lungime de 20 de metri și vor fi echipate cu tehnologii de ultimă generație: tracțiune electrică, frânare regenerativă, climatizare, sisteme de informare în timp real, Wi-Fi, supraveghere video și accesibilitate sporită. Acestea vor funcționa pe principiul «zero emisii de CO₂», fiind parte integrantă a tranziției către un transport public nepoluant”, anunța Primăria Timișoara.

Potrivit autorităților locale, în ultimii ani, municipalitatea din Timișoara a investit aproximativ 700 de milioane de lei pentru a înnoi flota de transport public cu tramvaie, autobuze electrice și troleibuze noi. Timișoara are una dintre cele mai dezvoltate rețele de tramvai din România, cu peste 130 de kilometri de linii, formând opt trasee pe care se fac anual aproape 60 de milioane de călătorii.

Un alt proiect de transport vizează construirea unei linii noi de tramvai între Gara de Nord și zona Solventul. Investiția prevede realizarea a peste 1,3 kilometri de linie dublă de tramvai, amenajarea unor stații noi, modificarea stației de la Gara de Nord, modernizarea străzii Gării, amenajarea de trotuare, piste pentru biciclete și spații verzi. Proiectul are o valoare totală estimată la 106 milioane de lei, cu TVA inclus, din care aproximativ 67 de milioane de lei reprezintă finanțare europeană. Contractul de finanțare a fost semnat în vara anului 2025, iar lucrările ar urma să fie implementate până în vara anului 2027.

De asemenea, autoritățile au anunțat recent construcția Podului Solventul, primul pod nou peste Bega de după Revoluție, cu linie dublă de tramvai, patru benzi, piste pentru biciclete, trotuare și spații verzi.

Aradul își modernizează rețeaua

Municipiul Arad are o rețea de tramvai de peste 100 de kilometri de cale de rulare, iar investițiile finanțate de Uniunea Europeană au contribuit, în ultimii ani, la modernizarea ei. În 12 mai 2026, municipalitatea a anunțat finalizarea proiectului de peste 90 de milioane de lei pentru achiziția a zece tramvaie noi, eficiente energetic, care au fost puse recent în circulație pe străzile orașului.

„Noile tramvaie pot transporta aproximativ 120 de pasageri, au o lungime de 19 metri și sunt echipate cu sisteme moderne de informare și e-ticketing, adaptate cerințelor unui transport public european. Investiția face parte dintr-un amplu proces de transformare a mobilității urbane în Arad. În ultimii ani, orașul a investit constant în modernizarea transportului public, prin achiziția de tramvaie noi, reabilitarea infrastructurii și a căii de rulare, amenajarea stațiilor moderne și introducerea autobuzelor electrice”, a informat primăria.

Peste patru kilometri de linii de tramvai se află în proces de modernizare, pe tronsonul Piața Podgoria – Pasaj Micălaca – Micălaca Zona III, iar autoritățile pregătesc și reabilitarea liniei istorice Arad – Ghioroc, construită în primii ani ai secolului XX. Investiția estimată la circa 50 de milioane de euro se află, în prezent, în etapa pregătirii documentațiilor tehnice, după lansarea procedurii pentru studiul de fezabilitate și depunerea ofertelor.

Tramvaiele din Reșița, folosite de mii de navetiști

Povestea tramvaielor din Reșița a început în anii ’80, când orașul industrial din Banatul Montan avea o populație de peste 100.000 de locuitori, iar economia sa era susținută în principal de Întreprinderea de Construcții de Mașini Reșița (ICMR) și Combinatul Siderurgic Reșița (CSR), care aveau atunci, împreună, peste 30.000 de angajați.

La mijlocul anilor ’80 a început construcția liniei de tramvai care lega cartierele orașului de zona industrială, tramvaiele fiind considerate mijlocul de transport cel mai eficient pentru miile de muncitori care circulau zilnic spre marile uzine. O primă linie de tramvai, „experimentală”, de circa doi kilometri, a fost dată în folosință în 1988, iar în august 1989 a fost finalizată magistrala pe șine a Reșiței, de aproximativ nouă kilometri.

„S-au făcut probele: toată lumea Bârzavei, peste 65.000 de oameni!, era prezentă, nu-i chemase nimeni... Am făcut apoi legătura între cartierele Nord — cel în care s-au ridicat noile cvartale de locuințe — și Sud — unde se află amplasată marea industrie. S-a făcut astfel legătura între «dormitorul» oamenilor muncii și «uzinele» în care aceștia lucrează... Reacția tuturor acestora a fost, uluitoare: mii și mii de oameni au ieșit, noaptea, în balcoane, în stradă — nu-i chemase nimeni! Trei mașini ale Miliției se aflau, pe rând, înaintea și în urma garniturii de probă, inaugurale”, amintea, în 1989, revista Flacăra.

Tramvaiele din Reșița au avut însă o viață scurtă. În anii ’90, orașul intrase în declin, iar rețeaua de tramvaie a urmat același trend. Infrastructura de transport s-a degradat, investițiile în modernizarea ei au lipsit, iar tot mai mulți localnici au început să se plângă de zgomotul și trepidațiile resimțite la trecerea garniturilor.

„La orele de vârf, se circulă tot chiorchine pe scări (autobuz sau tramvai). Condițiile sunt la fel de mizerabile. În plus, reșițenii care locuiesc pe artera principală se plâng de zgomot sau de avarierea clădirilor mai vechi, ca urmare a vibrațiilor produse de tramvai. Municipalitatea acuză și ea distrugerea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, a drumurilor”, informa ziarul local Timpul, în 1994.

Autoritățile puneau încă de atunci în discuție renunțarea la tramvaie, considerate costisitoare, însă au amânat decizia pentru că nu aveau alternative pentru transportul în comun. Au făcut-o în 2011, când circulația tramvaielor a fost oprită, iar vechea linie a rămas, timp de mai mulți ani, o amintire a orașului industrial de altădată.

Revenirea spectaculoasă a tramvaielor pe străzile Reșiței

În anii următori, însă, municipalitatea a revenit asupra deciziei, iar tramvaiul a fost inclus într-un amplu proiect de modernizare a transportului public electric. Lucrările au vizat refacerea infrastructurii de tramvai pe traseul dintre zona Govândari/Terminus și Reșița Montană, pe o lungime de circa nouă kilometri pe sens, respectiv aproximativ 19 kilometri dus-întors, modernizarea stațiilor și integrarea transportului pe șine cu noile soluții de mobilitate urbană.

Din decembrie 2024, tramvaiele au revenit pe străzile Reșiței, după 13 ani de pauză. Orașul a cumpărat 13 tramvaie noi Durmazlar, fabricate în Turcia, printr-un contract de peste 135 de milioane de lei, cu TVA inclus, finanțat din fonduri europene. Reintroducerea lor a devenit una dintre cele mai vizibile schimbări urbane din ultimii ani în vechiul centru industrial al Banatului Montan.