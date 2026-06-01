Consiliu de securitate ONU se reuneşte azi la cererea României după incidentul cu drona rusească prăbușită pe un bloc în Galaţi

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se reunește luni, 1 iunie, de la ora 15.00, la cererea României, după sesizarea transmisă vineri, imediat după ședința CSAT, în urma incidentului de la Galați.

Sesizarea a fost transmisă imediat după ședința CSAT de vineri, când autoritățile au decis, în același pachet de măsuri, informarea NATO și a Uniunii Europene și sesizarea ONU.

Ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, a transmis că România a declanșat procedurile la scurt timp după incident, considerând că intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă locuită, soldată cu rănirea unor cetățeni români, ridică probleme serioase de drept internațional.

În același context, el a precizat că sesizarea se bazează pe articolele 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care permit aducerea în atenția Consiliului a situațiilor ce pot afecta pacea și securitatea internațională.

„Imediat după incidentul dronei rusești care a explodat pe clădirea de apartamente din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri și aliați.

Intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniți cetățeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional.

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York, în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor externe al României, Oana Țoiu”, a transmis ambasadorul României la ONU.

Reuniunea este programată, potrivit diplomatului român, pentru 1 iunie, la ora 15:00 (ora 22:00 a României).

Articolul 34 din Carta ONU permite Consiliului de Securitate să analizeze situații care pot genera tensiuni internaționale sau pot pune în pericol pacea și securitatea, în timp ce Articolul 35 stabilește dreptul statelor membre de a aduce astfel de situații în atenția Consiliului.