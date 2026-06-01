Controversa finalei Ligii Campionilor! Modul ingenios în care a fost introdus steagul Rusiei pe stadion. Soția portarului a gândit totul

Un moment inedit a atras atenția după finala Ligii Campionilor câștigată de PSG în fața lui Arsenal. În timpul festivității de premiere, mai mulți jucători au sărbătorit cu steagurile țărilor lor, însă portarul rus Matvey Safonov nu avea asupra sa un astfel de simbol.

Situația s-a schimbat însă la scurt timp după încheierea ceremoniei

Soția fotbalistului, Marina, a găsit o soluție ingenioasă pentru ca și internaționalul rus să poată celebra succesul alături de drapelul național. Imagini apărute ulterior pe rețelele sociale o arată pe aceasta purtând steagul Rusiei și sărbătorind alături de soțul său pe gazon.

Potrivit presei ruse, steagul nu fusese adus inițial pe stadion, ci a fost improvizat chiar în tribune. Marina Safonova și o prietenă au profitat de asemănarea dintre culorile drapelelor Franței și Rusiei și au reușit să realizeze rapid un steag folosind materialele pe care le aveau la dispoziție.

Gestul a devenit rapid viral în mediul online, fiind considerat una dintre cele mai neobișnuite povești apărute după finala de la Budapesta.

„Cum a fost produs acest steag legendar? Dacă nu ați înțeles, am făcut steagul rusesc din părțile componente ale celui francez!”, a scris Polina, în descrierea videoclipului.