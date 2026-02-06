search
Cimitir profanat în Bihor: Terenul a fost vândut ilegal și distrus cu buldozerul, fără nicio sancțiune

0
0
Publicat:

Un vechi cimitir din comuna Mădăras, județul Bihor, a fost ras cu buldozerul în 2023, după ce terenul a ajuns ilegal în proprietatea unei angajate a Primăriei, care ulterior l-a vândut unui afacerist pentru construirea de locuințe. Incidentul a stârnit indignare printre localnici, dar nicio instituție nu a aplicat sancțiuni, iar demersurile juridice ale unui sătean au fost respinse, ebihoreanul.ro. 

FOTO: Ebihoreanul.ro
FOTO: Ebihoreanul.ro

Nivelarea cimitirului și vânzarea ilegală

În martie 2023, sătenii au fost martori la distrugerea unei părți din vechiul cimitir al satului Mădăras. Angajații unui afacerist din Inand, Traian Oltean, au nivelat terenul de 0,7 hectare, declarând că aici vor fi ridicate case. Terenul fusese achiziționat în noiembrie 2022 de la Maria Isai, contabilă a Primăriei, care intabulase abuziv aceste terenuri în 1995.

Localnicii au aflat cu surprindere că terenul fusese vândut, deși considerau că aparține Parohiei Ortodoxe, care încasa anual de la săteni pentru întreținerea zonei. Fostul paracliser al bisericii, Gheorghe Lăzău, împreună cu epitropii Gheorghe Hașaș și Cornel Popa, au investigat situația și au descoperit că intabularea pe numele contabilei fusese ilegală, contrar prevederilor Legii Fondului Funciar.

„Aceste fapte aduc înjosire moșilor și strămoșilor noștri, istoriei, satului și bisericii noastre”, a declarat Lăzău, cerând pedepsirea celor responsabili.

FOTO: Ebihoreanul.ro
FOTO: Ebihoreanul.ro

O istorie ignorată de autorități

Potrivit documentelor, terenul fusese folosit ca fâneață în 1888, apoi ipotecat în 1941 „în favoarea Trezoreriei Regale”. După extinderea cimitirului în timpul războiului, ultima înmormântare în zona afectată a avut loc în 1956.

„Pe legea fondului funciar, dacă cineva cere reconstituirea unui drept de proprietate, dar suprafața respectivă este afectată de un interes public, primește teren pe alt amplasament”, explică Lăzău. Fostul preot paroh, Dumitru Cristea, confirmă: „Am mai avut o situație când un credincios a cerut 50 de ari în cimitir, dar i s-a dat teren în altă parte”.

În tot acest timp, sătenii habar nu aveau că proprietara era contabila Primăriei.

„N-a spus nimănui că și-a făcut acte, iar de vândut l-a vândut numai după ce s-a pensionat părintele Cristea”, spun localnicii. Noul preot, Ciprian Matei, le-a transmis că nu avea ce face, Parohia neavând acte pe teren.

Citește și: Sentinţă fără precedent la Huşi. O ingineră a fost condamnată după ce şi-a furat fratele din mormânt, fără ştirea familiei

Sesizări la instituții – fără rezultat

Localnicii s-au adresat Primăriei și Prefecturii Bihor.  

„Vă comunicăm că cimitirul vechi nu se găsește în patrimoniul Primăriei și, prin urmare, nu putem dispune de modul de utilizare a acestuia”, a răspuns primăria, în ianuarie 2024. 

În februarie, Prefectura a reiterat că terenul „nu se găsește în patrimoniul comunei Mădăras”, iar Parchetul Salonta avea deja dosar pe această temă.

Lăzău a sesizat Protopopiatul Tinca și Episcopia Oradea, subliniind gravitatea profanării „mormintelor strămoșilor noștri, care au contribuit la menținerea Bisericii Ortodoxe și au luptat pentru țara aceasta”. Răspunsul eparhiei a fost sec: terenul „nu aparține Parohiei Mădăras”.

În iunie 2024, Lăzău a depus plângere la DNA Oradea, însă cazul a fost trimis la Parchetul Salonta pentru verificări. Poliția a confirmat că faptele constituie tulburare de posesie și profanare de morminte.

Clasarea dosarului și deciziile Parchetului

În 2025, Parchetul a clasat cazul, argumentând că Lăzău nu are „interes legitim”. 

„O persoană justifică un interes legitim atunci când legea instituie în favoarea sa un drept subiectiv sau când îi recunoaște în mod expres îndreptățirea de a îndeplini o anumită prerogativă pentru apărarea unui drept subiectiv al altuia. În prezenta cauză, petentul nu are calitatea de parte sau de subiect procesual raportat la infracțiunea cu privire la care s-a dispus clasarea cauzei, respectiv abuz în serviciu”, a transmis Parchetul. 

Judecătoria Salonta a confirmat clasarea și a adăugat că insistența lui Lăzău ar putea fi considerată „exercitarea în mod abuziv a drepturilor și libertăților”, recomandându-i să apeleze la instanța de contencios administrativ sau civil pentru repararea prejudiciului.

Primăria și Parohia: justificări absurde

Primarul Eugen David a susținut că nu putea interveni. 

„Făcându-se plângere penală, nu am mai făcut niciun demers în acest sens. Apoi a urmat cercetarea penală și clasarea dosarului”, a declarat acesta. 

Acesta a mai invocat o măsurătoare care ar fi arătat că suprafața Parohiei nu a fost diminuată. Preotul Matei a declarat că pe terenul ajuns în patrimoniul Mariei Isai „nici nu ar fi fost morminte”, contrar mărturiilor localnicilor și ale fostului paracliser.

Astfel, vechiul cimitir a fost distrus fără ca autoritățile sau reprezentanții bisericii să fie trași la răspundere, lăsând comunitatea fără posibilitatea de a-și apăra patrimoniul istoric și spiritual.

