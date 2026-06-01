Armata SUA testează noi arme anti-dronă aproape de granița unui stat NATO cu Belarus. Peste 50 de tehnologii sunt evaluate

Armata Statelor Unite desfășoară un amplu exercițiu militar în Lituania, la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Belarus, pentru a testa noi metode de combatere a dronelor, considerate una dintre cele mai mari amenințări ale războiului modern.

Armata SUA testează noi arme anti-dronă la 30 de kilometri de granița cu Belarus. FOTO: Facebook
Armata SUA testează noi arme anti-dronă la 30 de kilometri de granița cu Belarus. FOTO: Facebook

Exercițiul, denumit Flytrap 5.0, are loc în poligonul militar de la Pabradė și reunește militari americani și britanici, care exersează atât operarea dronelor, cât și apărarea împotriva acestora într-un scenariu de luptă dominat de amenințări aeriene fără pilot, scrie defenseromania.ro.

Potrivit publicației Forbes, proiectul Flytrap a fost lansat de Armata SUA pentru a identifica cele mai eficiente soluții împotriva dronelor ieftine, care și-au demonstrat eficiența pe câmpurile de luptă din ultimii ani.

În cadrul exercițiului din Lituania au fost testate peste 50 de tehnologii diferite, printre care radare, sisteme de bruiaj electronic, drone interceptoare, lansatoare de rachete și vehicule terestre fără pilot.

Militarii americani au explicat că sistemele sunt evaluate la toate nivelurile operaționale, de la echipe mici de soldați până la unități de dimensiunea unei escadrile, pentru a determina ce tehnologii oferă cele mai bune rezultate în condiții reale de luptă.

Un accent deosebit este pus pe cooperarea dintre aliați și pe dezvoltarea unui sistem comun de schimb de date, care să permită detectarea rapidă a dronelor inamice și coordonarea în timp real a măsurilor de neutralizare.

Flytrap 5.0 reprezintă cea mai amplă etapă a programului de până acum și este primul exercițiu în care sistemele anti-dronă sunt integrate la nivelul unei întregi escadrile. Proiectul a trecut anterior prin faze de testare în Germania și Polonia.

Exercițiul este integrat în planurile NATO de consolidare a flancului estic și include utilizarea inteligenței artificiale și a sistemelor digitale pentru accelerarea procesului de identificare a amenințărilor și de luare a deciziilor pe câmpul de luptă.

Printre soluțiile testate se numără și metode mai ieftine de distrugere a dronelor, inclusiv folosirea armelor de calibru mic cu muniție specială care explodează în apropierea țintei și generează fragmente capabile să neutralizeze aparatele de zbor.

Generalul american Christopher Donahue, comandantul Armatei SUA pentru Europa și Africa, a declarat că transformarea forțelor armate este esențială într-un mediu de securitate în care dronele și războiul electronic joacă un rol tot mai important.

„Ne transformăm pentru a permite manevre ofensive într-un mediu saturat de drone și război electronic, iar Flytrap este esențial pentru a realiza acest lucru”, a afirmat generalul Donahue.

Următoarea etapă a programului, Flytrap 6.0, va extinde testele la nivelul unei brigăzi întregi și va implica un număr mai mare de militari și echipamente, în cadrul unor operațiuni de amploare sporită.

