O secțiune a conductei petroliere Drujba, una dintre principalele rute prin care petrolul rusesc ajunge în Europa Centrală, a fost distrusă într-o explozie în regiunea Taganrog, în sud-vestul Rusiei.

Sursa video: X/ @Maks_NAFO_FELLA

Atacul a avut loc în noaptea de 1 decembrie, în apropierea localității Kazinsky Vysilky, pe tronsonul Taganrog-Lipetsk al conductei. Drujba continuă să alimenteze cu petrol mai multe țări europene, printre care Ungaria și Slovacia, contribuind la veniturile Federației Ruse. Informația a fost confirmată pentru UNIAN și NV.ua de surse din serviciile de informații militare ucrainene.

Potrivit surselor ucrainene, secțiunea afectată a fost distrusă cu explozibili detonați de la distanță, în combinație cu amestecuri combustibile pentru a provoca o ardere intensă.

Locuitorii din Kazinsky Vysilky au povestit pe rețelele sociale că au auzit „vuiet și sclipiri în noapte”, iar fotografiile și filmările publicate ulterior arată o degajare masivă de fum în zonă. O sursă ucraineană a declarat pentru UNIAN că astfel de atacuri asupra infrastructurii energetice ruse vor continua „atâta timp cât Federația Rusă atacă Ucraina”, subliniind că rețeaua petrolieră rusă reprezintă „principala sursă de venituri a statului-agresor”.

Noi atacuri asupra conductei Drujba

Explozia de la Kazinsky Vysilky nu este un incident izolat. În august 2025, drone ucrainene au lovit două rafinării din Rusia și o stație de pompare din regiunea Briansk, la stația Unecha, un punct strategic al conductei Drujba. De acolo, petrolul rusesc pleacă spre Belarus, țările baltice, Ungaria și Slovacia, trecând și pe teritoriul Ucrainei. Surse NV au precizat că, în luna august, Drujba a fost atacată de cel puțin trei ori pe teritoriul Rusiei: pe 13, 18 și 22 ale lunii.

Ungaria condamnă atacurile

Ungaria a reacționat dur, considerând atacurile „o încălcare a suveranității țării”. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a afirmat că loviturile asupra conductei reprezintă „un atac la adresa suveranității Ungariei”. În semn de protest, Budapesta i-a interzis intrarea în țară lui Robert „Magyar” Brovda, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei.

Kievul răspunde: Prioritatea conductei în fața vieții, un declin moral

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a replicat dur declarațiilor oficialilor ungari, descriind indignarea Budapestei drept „nesfârșit de cinică”. Sibiga a criticat faptul că, în viziunea Ungariei, conductele petroliere par să fie mai importante decât victimele războiului și că poziția Budapestei reprezintă „moral un regres”, adăugând că Ungaria se află „pe partea greșită a istoriei”.

Conducta Drujba este una dintre principalele surse prin care Rusia își asigură exporturile de petrol către Europa. Orice secțiune lovită reprezintă un cost economic major și o lovitură simbolică, deoarece infrastructura energetică susține finanțarea aparatului militar rus. Sursele ucrainene au transmis că atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse vor continua „până când Rusia va înceta agresiunea”.