Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Partidul cancelarului Merz câștigă alegerile din Renania-Palatinat. Înfrângere dureroasă pentru social democrați, după 35 de ani

Partidul Creştin-Democrat (CDU) al cancelarului german Friedrich Merz ar urma să câştige alegerile din landul vest-german Renania-Palatinat, desfăşurate duminică, devansându-şi partenerii de coaliţie din Partidul Social-Democrat (SPD), care au suferit o înfrângere „dureroasă” după ce au condus landul timp de 35 de ani.

Friedrich Merz, cancelarul Germanei FOTO: Profimedia
Friedrich Merz, cancelarul Germanei FOTO: Profimedia

Primele estimări difuzate de postul de televiziune ARD după închiderea urnelor au arătat că CDU-ul lui Merz a obţinut 30,5% din voturi, devansând SPD-ul, care a obţinut 26,9%, indicând o probabilă victorie pentru Merz după ce partidul său a pierdut la limită alegerile din statul vecin Baden-Württemberg la 8 martie, potrivit News.

Secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, a calificat rezultatul drept „unul excelent”, care a demonstrat un sprijin general puternic pentru cei doi parteneri din coaliţia lui Merz.

„Dacă rezultatul rămâne aşa, CDU/CSU şi SPD vor obţine peste 50 % din voturi, ceea ce reprezintă, de asemenea, un rezultat solid pentru partidele de centru”, a declarat Linnemann, referindu-se la partidul-soră al CDU din Bavaria.

Pentru Merz, care se luptă să consolideze sprijinul occidental pentru Ucraina şi se confruntă cu ameninţarea iminentă a unui şoc energetic cauzat de războiul cu Iranul, victoria în Renania-Palatinat ar fi o uşurare după înfrângerea la limită suferită de partidul său în urmă cu două săptămâni.

Dar rezultatul ar fi o lovitură grea pentru partenerii săi de coaliţie din Berlin din cadrul SPD, care încă se mai recuperează după rezultatul dezastruos din Baden-Württemberg, unde au obţinut doar 5,5% din voturi, trecând cu greu pragul de intrare în parlament.

SPD conduce Renania-Palatinat de 35 de ani, iar pierderea controlului asupra acestui land va accentua probabil atmosfera de criză care planează asupra partidului încă de la prăbuşirea coaliţiei de guvernare a fostului cancelar SPD Olaf Scholz la Berlin, în 2024.

Secretarul general al SPD, Tim Kluessendorf, a declarat pentru ARD că rezultatul prognozat este un „eşec amar”.

Partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD), care s-a impus acum în mod clar ca al doilea partid ca putere la nivel naţional, urma să obţină 20 % din voturi, în concordanţă cu rezultatul înregistrat în Baden-Württemberg. Renania-Palatinat, una dintre principalele regiuni viticole ale Germaniei şi sediul gigantului chimic BASF, precum şi al unei mulţimi de companii mici din sectorul Mittelstand, a fost afectată de stagnarea economică a Germaniei din ultimii ani şi ar fi vulnerabilă la perturbările energetice rezultate din războiul din Iran.

În funcţie de rezultatul final, CDU şi SPD ar putea forma o coaliţie la nivel de land, pe modelul coaliţiei de la Berlin, candidatul CDU, Gordon Schnieder, fiind pe cale să-l înlocuiască pe actualul premier SPD, Alexander Schweitzer.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
stirileprotv.ro
image
Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice
gandul.ro
image
Alimentul mai periculos decât fumatul. Un medic dezvăluie principala cauză a morții premature
mediafax.ro
image
Otto Hindrich, în locul lui Ionuț Radu la echipa națională!? Mircea Lucescu decide după Legia – Rakow cine vine la lot
fanatik.ro
image
Un lanț de restaurante italiene renunță complet la plata cash. Directorul a explicat decizia: „Nu avem nimic de ascuns”
libertatea.ro
image
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Acuzată de români că a încasat bani publici, s-a hotărât să spună totul: ”M-au înjurat de m-au nenorocit”
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
CALCUL. Cât cheltuie în plus un șofer pentru un plin de carburant față de săptămâna trecută
observatornews.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Prețul de 15 lei pe litru la motorină, la pompă, îi poate lovi pe toți șoferii din România...
playtech.ro
image
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Fenomenul Flightradar24: de ce a devenit urmărirea avioanelor online o pasiune globală
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au ÎMPĂCAT! Au decis că așa este cel mai bine de dragul celor trei copii pe care îi au!
romaniatv.net
image
La ce alimente a renunțat Andreea Esca pentru a se menține în formă. Prezentatoarea Știrilor PRO TV dezvăluie secretul siluetei sale
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile
click.ro
image
Horia Moculescu i-a lăsat fiicei un munte de datorii. Câți bani plătește Nidia la bănci și cum arată la 4 luni de la decesul tatălui. Dezvăluirile Marianei Moculescu
click.ro
image
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Hunedoara, la începutului secolului XX (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că la Hunedoara au funcționat, la începutul secolului al XX-lea, două bănci românești?
historia.ro
