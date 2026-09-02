Explozie într-o gară din Germania: doi adolescenți au fost răniți. Poliția investighează cauza

O explozie produsă miercuri în zona gării centrale din Augsburg, în sudul Germaniei, a declanșat o amplă intervenție a poliției. Două persoane au fost rănite, iar autoritățile încearcă să stabilească ce a provocat deflagrația.

Gara din Augsburg, Germania/FOTO:X@BasilTheGreat Foto: X@BasilTheGreat

Potrivit poliției din Bavaria, explozia a avut loc într-un hol al clădirii gării. Incidentul a fost raportat în jurul orei 05:00, ora locală.

O fată de 17 ani și un băiat de 18 ani au fost transportați la spital. Cei doi au suferit traumatisme acustice provocate de zgomotul puternic al exploziei, potrivit autorităților.

Nu este clar deocamdată ce obiect sau dispozitiv a explodat. Poliția a anunțat că, în urma incidentului, a fost descoperit și un obiect suspect în gară.

Gara, închisă temporar

Gara centrală din Augsburg a fost închisă, iar traficul feroviar a fost suspendat.

„Traficul feroviar a fost suspendat”, a transmis poliția pe platforma X.

Circulația trenurilor și transportul public din zona gării au fost afectate în urma incidentului. Poliția a instituit un perimetru de securitate, în timp ce specialiștii au verificat zona.

Potrivit publicației germane Augsburger Allgemeine, la fața locului au fost trimiși specialiști ai Oficiului de Stat pentru Investigații Criminale (LKA), inclusiv un robot utilizat pentru verificarea și, dacă este necesar, neutralizarea dispozitivelor explozive.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații despre natura obiectului suspect sau despre cauza exploziei.

Ancheta este în desfășurare. Poliția încearcă să stabilească atât originea obiectului care a explodat, cât și circumstanțele în care acesta a ajuns în gară.

Deocamdată nu există informații oficiale care să indice dacă explozia a fost accidentală sau dacă a fost provocată intenționat.

Augsburg, important nod feroviar regional

Augsburg este un important nod de transport din Bavaria, situat la aproximativ 55 de kilometri nord-vest de München.

Gara centrală deservește numeroase rute regionale și reprezintă un punct important de legătură pentru transportul feroviar din regiune.