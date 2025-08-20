Un român a dezvăluit cum a reușit să achite în doar 4 ani apartamentul luat prin credit: „Două joburi, nu beau alcool, nu merg la mall”

Un român a dezvăluit pe o platformă de social media cum a reușit să-și achite împrumutul la bancă în doar patru ani, luat prin programul „Prima Casă“. Deși nu a fost deloc ușor și a fost nevoit să-și ia încă un job, el spune că este mulțumit că a reușit să economiseasă dobânzi uriașe și să scape de povara ratelor bancare.

Bărbatul a povestit că, în anul 2021, a achiziționat un apartament în Capitală, prin programul „Prima Casă“, cu un credit de 50.000 de euro la bancă.

„În 2021 am cumpărat un apartament cu un avans de 2.500 de euro (programul Prima Casă) în București. Deși atunci mi se părea scump, l-am achiziționat la prețul de 890 euro/mp. Îi mulțumesc prietenului meu cel mai bun, care m-a convins să îl iau! Costul total, cu loc de parcare, a fost de 50.300 de euro, plus 15.000 de euro pentru mobilare și utilare. Când a crescut rata, am refinanțat pe dobândă fixă. Acum, apartamente similare din zonă se vând cu aproximativ 100.000 de euro +TVA (ce-i drept, cu încălzire în pardoseală, dar cu o suprafață cu 10% mai mică”, a scris bărbatul pe platforma Reddit.

El spune că acești patru ani au fost o „adevărată saga”, însă și-a impus să cheltuiască cât mai puțin și să producă cât mai mult. A renunțat să meargă la mall, să plece în vacanță în străinătate, și și-a luat încă un job.

„Nu îmi amintesc ultima oară când am intrat într-un mall și nici ultima vacanță în străinătate. Nu beau alcool, la țigări am renunțat, droguri nu iau. Mașină nu am, locul de parcare l-am închiriat. Am muncit și cu două joburi să reușesc această performanță. Menționez că mai am 10.000 euro de dat la un credit Student-Invest, dar nu plătesc dobânda așa că nu mă deranjează încât să îl plătesc anticipat. Acum reușesc să rămân cu 2.000 de lei în buzunar lună de lună”, spune acesta.

În viitorul apropiat, susține că nu va mai cumpăra nimic deoarece „nu e normală această creștere a prețurilor”.

„Veniturile mele s-au dublat în ultimi ani, dar asta pentru că acum am două joburi. În rest, maxim o creștere de 30%. Mi se par foarte scumpe acum și voi zice pas măcar 2 ani. Probabil că mă voi distra prin insulele din Grecia sau Thailanda la iarnă”, a mai spus bărbatul.

La final, el are și un sfat pentru cei cu credite bancare: „trageți tare și închideți-le, nu rămâneți sclavi la bănci”.

„Vă iubesc pe toți cei cu credite, trageți tare și închideți-le, nu rămâneți sclavi la bănci !!! Vreau să mă felicit pentru ceea ce am reușit și doresc să spun aceste lucruri pentru a oferi speranța și a arată că se poate celor care au credite sau doresc să cumpere !! Nu trebuie să fii sclavul bănci 30 de ani, trage tare câțiva ani și te bucuri după!”, a transmis românul.