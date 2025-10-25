search
Germania a demolat două turnuri nucleare uriașe. Momentele spectaculoase care au surprins prăbușirea

Publicat:

Germania a demolat controlat două turnuri de răcire ale fostei centrale nucleare din Gundremmingen, în Bavaria, echivalente cu aproximativ 56.000 de tone de beton, s-au prăbușit sâmbătă într-o demolare controlată. Acțiunea face parte din planul Germaniei de eliminare treptată a energiei nucleare.

Centrala nucleară de la Gundremmingen fusese deja scoasă din funcțiune în 2021 FOTO Wikipedia
Centrala nucleară de la Gundremmingen fusese deja scoasă din funcțiune în 2021 FOTO Wikipedia

Centrala a fost un reper important pentru localitate timp de aproape șase decenii, aducând numeroase locuri de muncă și impulsionând economia locală, scrie Euronews.

În cadrul planului național de renunțare la energia nucleară și al politicii germane de tranziție energetică, centralele Gundremmingen, Brokdorf și Grohnde au fost deja scoase din funcțiune în decembrie 2021.

Închiderea centralei a fost o veste greu de acceptat, însă mii de oameni s-au adunat să asiste la dispariția celor două turnuri din orizontul orașului. Autoritățile locale, care s-au pregătit pentru un număr mare de spectatori, au implementat o zonă restricționată în jurul centralei.

Potrivit companiei energetice RWE, demolarea a putut fi urmărită din mai multe puncte de observație din regiune. Unele baruri au organizat chiar și „petreceri de vizionare a demolării”.

Sursa: X / NIUS

Cum au fost distruse turnurile

În total, au avut loc trei explozii. Prima a fost efectuată pentru a alunga animalele și fauna din apropiere. A doua a doborât primul turn, iar a treia a provocat prăbușirea celui de-al doilea.

Aproximativ 56.000 de tone de beton s-au prăbușit în câteva secunde. După demolarea de sâmbătă, procesul de dezmembrare a centralei va continua, potrivit presei locale, finalizarea fiind estimată pentru anul 2040.

Europa

