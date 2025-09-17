search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Video România, pe lista statelor cu care SUA au planuri nucleare. „Obiectivul Statelor Unite este să colaboreze cu toți aliații”

Publicat:

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare.

SUA intenționează să colaboreze cu toți aliații, inclusiv România FOTO Arhivă
Ambasada Statelor Unite în România a publicat, miercuri, o o scurtă înregistrare audio, prin care Wright menționează interesul american pentru România.

În înregistrare, acesta afirmă că țara noastră se află pe lista statelor în care SUA vor să dezvolte resurse de energie, inclusiv nucleare.

„Intenționați să colaborați mai strâns cu România, având în vedere investițiile strategice planificate?", este întrebat Christ Wright.

„Absolut. Obiectivul Statelor Unite este să colaboreze cu toți aliații noștri din întreaga lume, în toate formele posibile. O parte importantă a acestui demers va consta în exportul de energie americană. În alte cazuri, va însemna aducerea de capital și de companii americane pentru a dezvolta resurse energetice în diverse țări, fie că vorbim de construcția de centrale nucleare, de exploatarea cărbunelui sau de valorificarea energiei geotermale. Dorim să cooperăm cu statele lumii pentru a asigura o mai bună alimentare energetică a societăților lor și a lumii în ansamblu. România se află, fără îndoială, pe această listă", a răspuns acesta.

Afirmațiile vin în contextul în care ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întâlnire importantă, la Viena, cu secretarul american al Energiei, în marja celei de-a 69-a sesiuni a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și Statele Unite în domeniul energiei nucleare civile, precum și dezvoltarea de proiecte comune privind gazele naturale și reziliența energetică regională.

„Discuție constructivă și fructuoasă astăzi la Viena cu Chris Wright, secretarul Departamentului Energiei al Statelor Unite. Am schimbat opinii pe teme de interes reciproc bilateral, inclusiv proiecte în domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale. De asemenea, am discutat despre reziliența energetică”, a scris Oana Țoiu pe platforma X.

România face eforturi diplomatice pentru a obține un loc în Consiliul Guvernatorilor al AIEA pentru mandatul 2025-2027.

