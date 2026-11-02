Furia Regelui Charles în mijlocul furtunii. Camilla a fugit cu umbrela, iar suveranul a rămas dezorientat în ploaie. „Îmi crește năsturel pe pantaloni”

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au fost surprinși de o ploaie torențială în timpul ceremoniilor dedicate celei de-a 45-a aniversări a independenței statului Antigua și Barbuda, iar reacțiile cuplului regal au atras atenția presei britanice.

Cei doi au participat la parada anuală organizată pe stadionul Sir Vivian Richards, însă ceremonia a fost întreruptă de o aversă puternică, potrivit Hello! Magazine.

Momentul a devenit viral pe rețelele sociale Foto: captură Hello! Magazine.

Imaginile o surprind pe Camilla cerând o umbrelă și grăbindu-se cu ea spre un adăpost, în timp ce Regele Charles rămâne dezorientat în ploaie.

Potrivit sursei citate monarhul a fost auzit întrebând în repetate rânduri: „Unde este umbrela?”, gesticulând în timp ce ploaia se intensifica.

În stilul său caracteristic, Regele Charles a făcut și o glumă pe seama situației.

Suveranul britanic a comentat ironic: „îmi crește năsturel pe pantaloni”, (n.r. o plantă specifică zonelor foarte umede).

În ciuda incidentului meteorologic, cuplul regal și-a continuat programul oficial și a participat la manifestările dedicate independenței fostei colonii britanice.

Momentul s-a viralizat pe rețelele sociale.