Charles al III-lea rupe tradiția. Regele și Regina Camilla nu vor locui la Palatul Buckingham după renovarea clădirii

Casa Regală a Marii Britanii a publicat raportul anual care explică modul în care fondurile publice au susținut activitatea oficială a Familiei Regale și întreținerea palatelor regale utilizate în scopuri oficiale. Sovereign Grant Report 2025–2026 include și situația cheltuielilor din al nouălea an al programului de modernizare a Palatului Buckingham, un proiect de zece ani menit să aducă infrastructura clădirii la standarde moderne și să o protejeze pentru generațiile viitoare.

Raportul anual privind finanțarea publică arată că Sovereign Grant pentru anul financiar 2025–2026 a crescut la 132,1 milioane de lire sterline, după ce a rămas neschimbat din 2021–2022.

Peste jumătate din această sumă, 67,5 milioane de lire, a fost direcționată către conservarea și protejarea palatelor regale ocupate, se arată într-un comunicat al Casei Regale a Marii Britanii referitor la raport.

Majestățile Lor au efectuat 708 angajamente oficiale, cu peste 100 mai multe decât în anul precedent, iar membrii activi ai Familiei Regale au realizat în total 2.273 de angajamente în Marea Britanie și în străinătate. Aproape 97.000 de invitați au participat la 827 de evenimente organizate în palate.

Royal Trustees au stabilit că Sovereign Grant pentru 2026–2027 va fi de 137,9 milioane de lire, ultimul an în care finanțarea susține programul de renovare a Palatului Buckingham. După finalizarea lucrărilor, suma va fi redusă.

„Va rămâne o reședință de lucru, dar dorim să extindem accesul public”

Un element important al comunicatului este confirmarea faptului că Regele Charles și Regina Camilla nu vor transforma Palatul Buckingham în reședința lor personală după încheierea programului de modernizare. Palatul va rămâne centrul ceremonial al monarhiei, sediul administrativ principal și un obiectiv de patrimoniu național cu acces public extins.

„Majestatea Sa păstrează o afecțiune profundă pentru Palatul Buckingham și un respect profund pentru rolul său în viața regală și publică. Va rămâne o reședință de lucru, dar dorim să extindem accesul public tocmai pentru a maximiza beneficiul național al unei clădiri finanțate din fonduri publice”, a transmis un purtător de cuvânt al Palatului.

Odată cu publicarea raportului, James Chalmers, responsabilul cu finanțele Casei Regale a subliniat rolul monarhiei moderne.

„Așa cum domniile anterioare au ajutat națiunea să treacă prin momente de schimbare profundă, tot astfel rolul monarhiei moderne continuă să se adapteze pentru a răspunde cerințelor unei lumi în evoluție, una în care puterea soft a Familiei Regale joacă un rol diplomatic tot mai important.”

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„Deși multe se schimbă, principiile noastre centrale rămân”

Chalmers a adăugat:

„În acest și în orice alt aspect al datoriei sale, Majestatea Sa este ghidată de un singur scop – acela de a servi constant, cu devotament și hotărâre neclintită. Așadar, deși multe se schimbă, principiile noastre centrale rămân: să oferim valoare pentru bani și să sprijinim Familia Regală în efortul de a contribui la o lume mai bună, aici în Regatul Unit, în Commonwealth și dincolo de acesta”.

Într-o altă declarație, responsabilul cu finanțele Casei Regale a explicat structura finanțării.

„Deși finanțele regale pot părea uneori complexe, sistemul de bază este clar în principiu, structurat prin lege și perfecționat în timp pentru a asigura că Monarhul poate servi cu independență, responsabilitate și în interesul pe termen lung al națiunii”, a arătat Chalmers.

Raportul Royal Trustees publicat joi, 25 iunie, stabilește că, pentru perioada 2027–2032, Sovereign Grant va fi resetat la 99,9 milioane de lire anual, reflectând nevoile financiare ale Casei Regale după finalizarea renovării Palatului Buckingham.

Pentru prima dată, Palatul a publicat și valoarea impozitelor personale plătite de Rege de la accederea la tron: 11,7 milioane de lire în 2023–2024 și 12,9 milioane de lire în 2024–2025, însumând peste 30 de milioane de lire în doi ani fiscali.

Documentele complete privind finanțele regale vor fi publicate pe site-ul oficial al Familiei Regale, www.royal.uk, începând de vineri, 26 iunie.

Unde vor locui Regele Charles și Regina Camilla

Potrivit The Thelegraph, Regele Charles și Regina Camilla vor continua să locuiască la Clarence House, o reședință mai primitoare și mai confortabilă, pe care o îndrăgesc, urmând să facă naveta peste drum la Palatul Buckingham pentru îndatoririle oficiale, așa cum procedează încă din 2022, de când el a devenit suveran.