search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Industria militară câștigă, alte sectoare suferă. Aproape o treime dintre marile companii din Rusia raportează pierderi în prima jumătate a anului 2025

0
0
Publicat:

Pierderile din sectorul corporatist al Rusiei au atins în prima jumătate a anului 2025 cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei de Covid-19, în contextul sancțiunilor internaționale, al cheltuielilor militare în creștere și al presiunilor economice mai largi, relatează presa rusă.

Razboi Ucraina Rusia gloante economie dolari FOTO Shutterstock

Potrivit cotidianului Izvestia, apropiat de Kremlin, care citează date ale agenției naționale de statistică Rosstat, aproape 19.000 de companii mari din Rusia au înregistrat pierderi cumulate de peste cinci trilioane de ruble (aproximativ 62 de miliarde de dolari) între ianuarie și iunie 2025.

Această situație marchează un prag semnificativ: 30,4% dintre cele mai mari companii din Rusia au raportat pierderi, în creștere cu 2,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. Este pentru prima dată din 2020, în timpul pandemiei, când acest indicator depășește 30%.

Cauze multiple: sancțiuni, inflație și dobânzi ridicate

Analiști citați de Izvestia pun această evoluție pe seama sancțiunilor occidentale, a inflației alimentate de cheltuielile militare și a creșterii fiscalității pentru companii. De asemenea, dobânzile ridicate impuse de Banca Centrală a Rusiei au fost menționate drept factor agravant.

Ministerul rus al Dezvoltării Economice a pus pierderile pe seama unor „factori sezonieri”, susținând că profiturile vor reveni în a doua jumătate a anului, potrivit unei relatări din The Moscow Times.

Datele publicate de Rosstat nu includ întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile financiare și entitățile de stat.

Industria militară câștigă, alte sectoare suferă

În timp ce companiile din sectoare legate direct de efortul de război, precum industria de apărare și ingineria militară, au raportat creșteri ale veniturilor de până la 200%, alte domenii au fost puternic afectate. Printre cele mai lovite se numără exploatarea cărbunelui, utilitățile publice, transporturile și cercetarea științifică.

Situația economică internă a Rusiei este din ce în ce mai des subiect de speculații privind sustenabilitatea modelului său de „economie de război”.

La începutul lunii august, șeful Administrației Prezidențiale de la Kiev, Andriy Yermak, a afirmat că deficitul bugetar al Rusiei a crescut cu 13 miliarde de dolari doar în luna iulie, ajungând la peste 54 de miliarde de dolari de la începutul anului.

La rândul său, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) nota, într-o analiză publicată pe 28 august, că atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere rusești au provocat penurii pe scară largă, ceea ce „ar putea spori inflația și accentua instabilitatea macroeconomică în Rusia”.

Creștere economică modestă și amenințări externe

În luna iunie, Banca Centrală a Rusiei a redus rata-cheie de dobândă de la 21% la 20%, marcând prima scădere din octombrie 2024, pe fondul unei încetiniri economice provocate de suprainvestiții în sectorul militar.

Conform unui raport publicat săptămâna trecută de Bloomberg, PIB-ul Rusiei a crescut cu doar 1,1% în primele șapte luni ale anului, abia atingând cele mai pesimiste previziuni formulate de banca centrală.

Pe plan internațional, presiunile asupra Moscovei ar putea crește. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu tarife de până la 100% pentru importurile americane din statele care continuă să cumpere petrol rusesc, dacă Kremlinul nu acceptă un armistițiu în Ucraina.

„Un război economic va fi rău – și va fi rău pentru Rusia. Nu îmi doresc asta”, a declarat Trump săptămâna trecută.

Pe 1 septembrie, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că „toate opțiunile sunt pe masă” în ceea ce privește introducerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cu toate acestea, până în prezent, administrația Trump nu a indicat un calendar clar pentru posibilele măsuri.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
stirileprotv.ro
image
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
gandul.ro
image
Năstase și Dăncilă au ajuns în poză prin niște rețele de influență, spune Sorin Șipoș, reprezentantul USR
mediafax.ro
image
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dana Budeanu o face „melteancă” pe Diana Șucu: „Ai tupeul infect ca azi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon”
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
observatornews.ro
image
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
De ce au fost spulberați cei trei muncitori de pe A1 de o autocisternă! Locul tragediei era marcat, iar bărbații urmau să iasă din tură
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Decizie privind alocațiile în septembrie!
mediaflux.ro
image
Adrian Mititelu l-a vândut pe Vladislav Blănuță! Anunț OFICIAL în miez de noapte: „Contract pe 5 ani” » Prima imagine în tricoul noii echipe
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă