Friedrich Merz avertizează că războiul din Ucraina va fi unul de „lungă durată”: „Poimâine vom fi noi”

Cancelarul german Friedrich Merz se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, avertizând că o capitulare a Kievului ar însemna că Rusia ar putea ataca altă țară, inclusiv una din Occident.

Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, subliniind necesitatea unei rezistențe ferme împotriva agresiunii ruse. Comentariile sale au venit cu o zi înainte de termenul stabilit de președintele american Donald Trump pentru o întâlnire între liderii Rusiei și Ucrainei, menită să pregătească terenul pentru negocierile de pace. Trump a avertizat că vor exista „consecințe” dacă întâlnirea nu va avea loc.

„Nu cu prețul capitulării Ucrainei”

„Mă pregătesc sufletește pentru un război de lungă durată”, a declarat Merz într-un interviu acordat postului public de televiziune ZDF. El a precizat că, deși se depun eforturi diplomatice intense pentru a pune capăt războiului cât mai repede posibil, acest lucru nu poate fi realizat „cu prețul capitulării Ucrainei”, deoarece Rusia ar viza atunci pur și simplu o altă țară. „Și poimâine vom fi noi. Asta nu este o opțiune”, a adăugat Merz, potrivit News.ro.

Atât Merz, cât și președintele francez Emmanuel Macron au subliniat că responsabilitatea pentru conflict îi aparține președintelui rus Vladimir Putin și au cerut Statelor Unite să impună sancțiuni mai dure Moscovei.

Perspective pentru garanții de securitate și inițiative internaționale

În interviu, Merz a evitat să comenteze posibilitatea desfășurării de trupe germane în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate într-un eventual acord de pace. Marea Britanie și Franța au propus crearea unei „forțe de asigurare” menite să descurajeze o eventuală agresiune rusă, însă aderarea Germaniei la inițiativă a stârnit dezbateri, ținând cont de trecutul său istoric.

Kremlinul a reacționat spunând că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump și că Rusia va continua operațiunea militară în Ucraina până când va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.