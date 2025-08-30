Schimbare de strategie: Donald Trump va pune la dispoziția Kievului „capacități de lovire în profunzime.” „Cel mai probabil, ucrainenii le vor folosi”

Donald Trump schimbă strategia față de războiul din Ucraina. Prin ambasadorul SUA la NATO, fostul președinte american a anunțat că va furniza Kievului „capacități de lovire în profunzime”.

Preşedinte american Donald Trump şi-a schimbat semnificativ strategia în politica de sprijin pentru Ucraina. Ambasadorul american la NATO, Matt Whittaker, a confirmat la Fox News că administrația Trump va pune la dispoziția Kievului „capacități de lovire în profunzime” care „i-ar putea ajuta ofensiv”, marcând astfel ruptura față de politica mai precaută a fostei administrații.

„Cel mai probabil, ucrainenii le vor folosi, iar asta este, evident, foarte diferit de ceea ce a făcut Joe Biden”, a declarat Matt Whittaker.

Washingtonul a aprobat recent vânzarea a 3.350 de rachete Extended-Range Attack Munition (ERAM) către Ucraina, un pachet evaluat la 850 de milioane de dolari, ale cărui costuri nu vor fi, însă, suportate de SUA, ci de partenerii europeni, mai exact de Olanda, Danemarca și Norvegia.

Deși condițiile de utilizare nu au fost detaliate, specialiștii subliniază că rachetele au o rază de acțiune cuprinsă între 240 și 450 de kilometri, ceea ce ar putea schimba balanța pe front.

Întrebat despre întâlnirea promisă de Trump cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, ambasadorul SUA la NATO a răspuns că discuțiile sunt în desfășurare.

„Trump îi va acorda lui Putin atât timp cât este necesar. Ambele părți încă discută și asta este un lucru bun”, a punctat Matt Whittaker.