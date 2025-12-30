search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
Teatrul din Mariupol, distrus în bombardamente, redeschis de către ocupaţia rusă din estul Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Teatrul Central din Mariupol, devastat de bombardamentele rusești în 2022 şi redus la ruine, a fost redeschis în weekend, în teritoriile din estul Ucrainei controlate de Rusia, a anunţat ocupaţia rusă, relatează AFP.

image

„Teatrul Dramatic Rus din Mariupol şi-a redeschis porţile spectatorilor”, s-a felicitat pe Telegram liderul prorus al regiunii Donţek, Denis Puşilin, potrivit news.ro.

În mai 2022, Rusia a preluat controlul asupra aceastei staţiuni balneare în mod tradiţional rusofonă, situată pe malul Mării Azov.

Oraşul a fost cucerit după un asediu soldat cu 22.000 de morţi civili, potrivit municipalităţii ucrainene a Mariupolului. Bombardamentele rusești au distrus sau avariat aproximativ 90% dintre clădirile rezidenţiale potrivit ONU.

Potrivit ONG-ului Amnesty International (AI), bombardarea teatrului de la Mariupol, în martie 2022, de care Rusia şi Ucraina se acuză reciproc, s-a soldat cu „cel puţin 12 morţi”.

„Implementarea proiectului de reconstrucţie a clădirii a durat trei ani” , iar teatrul şi-a văzut restabilită „imaginea istorică”, cu o faţadă ornată cu sculpturi, şi oferind „un echipament modern de cel mai înalt nivel”, potrivit lui Denis Puşilin.

Fosta capitală imperială rusă, oraşul Sankt Petersburg, situat în nord-vestul Rusiei, a contribuit la reconstrucţia teatrului cu muncitori şi arhitecţi, potrivit guvernatorului local Aleksandr Beglov.

Această reconstrucţie „a fost o afacere de onoare” a Sankt Petersburgului, a subliniat pe telegram Aleksandr Beglov, care a asistat duminică, la seara de gală cu ocaiza redeschiderii teatrului.

„A renăscut cu toate acestea”, s-a felicitat duminică seara televiziunea publică Pervî Kanal, care a difuzat imagini cu scările şi coloanele de marmură ale teatrului, cu o lustră uriaşă de cristal, de 2,5 tone, şi din sala mare de spectacole, cu o capacitate de 500 de spectatori.

Artişti din Mariupol şi Sankt Petersburg au evoluat pe sceană în ceremonia de redeschidere a teatrului, a cărei trupă are în prezent aproximativ 30 de actori, potrivit aceleiaşi surse.

În septembrie 2022, Rusia a revendicat anexarea regiunii Doneţk, în care se află Mariupolul, alături de provinciile Lugansk, Zaporojie şi Herson, în pofida faptului că nu controlează în totalitate aceste teritorii.

