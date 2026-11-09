Fratele lui Viktor Orbán, reținut într-un dosar de trafic de migranți: ce legătură are ancheta cu vizele Schengen

Áron Orbán, fratele mai mic al fostului premier ungar Viktor Orbán, a fost reținut luni, 9 noiembrie, într-un dosar de trafic de persoane. Anunțul a fost făcut de premierul Péter Magyar, care a precizat că autoritățile continuă investigațiile.

Áron Orbán, fratele mai mic al fostului premier ungar Viktor Orbán Foto: FB/ Kontroll.hu

„Potrivit informațiilor apărute în presă, fratele lui Viktor Orbán, Áron Orbán, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de migranți. NVVH și Biroul Național de Investigații continuă ancheta”, a scris Péter Magyar pe pagina sa de Facebook.

Informația a apărut în urma unei operațiuni de amploare desfășurate luni dimineață de autoritățile ungare. Potrivit publicației Kontroll.hu, anchetatorii Biroului Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor (NVVH) și cei ai Biroului Național de Investigații (NNI) au desfășurat o acțiune comună în Budapesta și în două localități din județul Pest.

Operațiunea a vizat două proceduri penale aflate în desfășurare, în cadrul cărora au fost efectuate percheziții domiciliare și au fost reținute mai multe persoane.

Publicația ungară a relatat că Áron Orbán s-ar număra printre cei reținuți, fără ca autoritățile să confirme oficial, în acel moment, identitatea tuturor persoanelor vizate.

Numele fratelui fostului premier apare într-un dosar privind vizele Schengen

Áron Orbán se afla deja în atenția anchetatorilor în legătură cu un scandal privind facilitarea obținerii vizelor și a permiselor de muncă pentru cetățeni străini.

Potrivit informațiilor publicate anterior de presa ungară, compania asociată cu fratele fostului premier ar fi înscris cetățeni vietnamezi la un curs de salvamar cu durata de două zile, organizat la Universitatea din Pécs. Participarea la aceste cursuri le-ar fi putut facilita obținerea vizelor pentru spațiul Schengen.

De asemenea, Áron Orbán ar fi intervenit pe lângă un comisar guvernamental pentru accelerarea procesării unor cereri de viză.

Subiectul a devenit public în 2024, după apariția unei înregistrări audio în care Áron Orbán discuta cu persoane implicate în recrutarea lucrătorilor străini despre problemele întâmpinate în obținerea vizelor și a documentelor necesare angajării acestora în Ungaria.

Ancheta vizează inclusiv suspiciuni potrivit cărora anumite persoane ar fi putut solicita bani în schimbul facilitării obținerii documentelor necesare lucrătorilor străini și al folosirii unor relații politice pentru accelerarea procedurilor administrative.