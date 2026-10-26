Reacția lui Donald Tusk după ce a aflat că Donald Trump îl vrea pe Viktor Orbán la conducerea ONU

Premierul polonez Donald Tusk a ironizat informațiile potrivit cărora fostul prim-ministru ungar Viktor Orbán ar putea intra în cursa pentru funcția de secretar general al ONU. Reacția liderului polonez vine după ce publicația Wall Street Journal a relatat că administrația Trump ar încuraja candidatura lui Orbán, considerat un posibil candidat de compromis acceptabil pentru Washington, Moscova și Beijing.

Donald Tusk s-a arătat amuzat de ideea atribuită administrației Trump Foto: Profimedia

Întrebat despre informațiile apărute în presa americană, Tusk a spus că nu auzise despre acest scenariu și a zâmbit, relatează, luni, Politico

„Acum puțin timp era candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene. Mi se pare la fel de amuzant ca acel prim zvon”, a răspuns Donald Tusk.

Orbán, susținut de Trump și de cercurile MAGA

Viktor Orbán, care a condus Ungaria timp de mai mulți ani și a fost unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai lui Donald Trump, a pierdut categoric alegerile din aprilie în fața partidului de centru-dreapta Tisza, condus de Péter Magyar.

În perioada în care s-a aflat la putere, Orbán a beneficiat de sprijinul explicit al liderului de la Casa Albă. Donald Trump l-a descris drept un „adevărat prieten”, în timp ce vicepreședintele JD Vance s-a deplasat în Ungaria pentru a participa la campania electorală a acestuia.

Bruxellesul a salutat schimbarea de la Budapesta

Spre deosebire de administrația de la Washington, instituțiile europene au privit favorabil înfrângerea electorală a lui Orbán, lider care s-a aflat frecvent în conflict cu Bruxellesul pe teme precum statul de drept, migrația și politica externă.

Amintim că oficiali ai administrației Donald Trump ar fi discutat posibilitatea ca Viktor Orbán să fie următorul secretar general al Organizației Națiunilor Unite, iar propunerea ar presupune susținerea comună a Statelor Unite, Rusiei și Chinei, însă niciuna dintre cele trei țări nu a anunțat oficial o candidatură comună, potrivit The Wall Street Journal.

Informația se bazează pe surse din trei țări, citate de publicația americană. Potrivit acestora, ideea a pornit de la oficiali de la Washington, care au adus în discuție numele lui Viktor Orbán în repetate rânduri, în cadrul discuțiilor despre succesorul lui António Guterres.

Orbán ar fi interesat, dar, înainte de orice, vrea să știe că are șanse reale înainte de a intra în cursă. Donald Trump și vicepreședintele JD Vance ar fi dispuși să susțină candidatura lui Orbán, însă anunțul oficial ar putea fi amânat până după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate în noiembrie, potrivit sursei citate.