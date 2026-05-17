search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Franța va colabora cu Ucraina în domeniul apărării antirachetă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Franța este pregătită să colaboreze cu Ucraina pentru dezvoltarea capacităților de apărare împotriva rachetelor balistice, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski după o convorbire telefonică avută cu omologul său francez, Emmanuel Macron.

Sistemul franco-italian SAMP/T, utilizat deja de unele state membre NATO/FOTO:X
Sistemul franco-italian SAMP/T, utilizat deja de unele state membre NATO/FOTO:X

Discuțiile dintre cei doi lideri au avut loc pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei și s-au concentrat în principal pe consolidarea rapidă a sistemelor de apărare aeriană ale Kievului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Zelenski a declarat că Franța a luat o „decizie importantă” prin acceptarea unei cooperări active în domeniul apărării anti-balistice.

„L-am remercat pe Emmanuel pentru condamnarea fermă a atacurilor rusești asupra orașelor și comunităților noastre. Aceste lovituri arată foarte clar ce reprezintă Rusia și de ce trebuie să ne consolidăm apărarea colectivă împotriva tuturor amenințărilor. Franța este pregătită să lucreze la capacități anti-balistice. Este o decizie puternică și un pas important”, a afirmat președintele ucrainean.

Anunțul vine înaintea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, unde diplomații ucraineni urmează să prezinte date privind recentele atacuri rusești. Potrivit Kievului, într-un interval scurt de timp, Rusia ar fi lansat aproximativ 16 rachete balistice și 600 de drone asupra unor zone rezidențiale și industriale, atacuri în urma cărora au murit peste 40 de civili.

Prin implicarea în proiecte de apărare anti-balistică, Franța ar putea contribui cu expertiză tehnică sau cu sisteme capabile să intercepteze rachete cu rază mare de acțiune, precum sistemul franco-italian SAMP/T, utilizat deja de unele state membre NATO.

Discuții despre deschiderea unor capitole de aderare la UE

Convorbirea dintre Macron și Zelenski a inclus și teme diplomatice mai largi, inclusiv procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană. Liderul ucrainean a reiterat importanța deschiderii simultane a tuturor celor șase capitole oficiale de negociere cu UE, iar Macron și-a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Kievului.

Președintele francez l-a informat, de asemenea, pe Zelenski despre recentele sale vizite în mai multe state africane. Cei doi lideri au discutat despre necesitatea unei strategii coordonate în statele din Sudul Global pentru a contracara influența crescândă a Rusiei, inclusiv prin campanii de dezinformare și activități ale grupurilor de mercenari.

Analiștii consideră că inițiativa Franței reflectă o tendință mai amplă în Europa, unde mai multe state încearcă să își consolideze autonomia în materie de securitate și apărare.

În ultimele zile, Emmanuel Macron a semnat la Gdansk un acord extins de cooperare militară și aerospațială cu premierul polonez Donald Tusk. Înțelegerea include discuții privind comunicațiile militare prin satelit și posibilitatea desfășurării unor avioane franceze capabile să transporte armament nuclear pe teritoriul Poloniei.

Prin extinderea cooperării militare atât cu Polonia, cât și cu Ucraina, Franța pare să își asume un rol tot mai important în arhitectura de securitate europeană, într-un moment în care relațiile transatlantice traversează o perioadă de tensiuni și incertitudini.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA
stirileprotv.ro
image
Ovidiu Ștefan-Călin, elevul de 17 ani, dublu medaliat cu aur la olimpiada de științe exacte din SUA. A ajuns la NASA și a asistat la lansarea rachetei lui Elon Musk
gandul.ro
image
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
mediafax.ro
image
Pleacă Dan Șucu de la Rapid? Robert Niță, discurs manifest: „Nu va plăti la infinit mediocritatea! Doamne fereşte, să nu-şi piardă entuziasmul…”
fanatik.ro
image
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
A primit lovitura de grație: l-a despărțit de soția lui și i-a spus ”ADIO”! ”Karma. I-a făcut multe lucruri rele”
digisport.ro
image
Stelian Ogică și Paula Oana s-au căsătorit: „O iubire pe care o aleg pentru totdeauna”. Cum s-au afișat în ziua cea mare
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Mădălina a orbit înainte să se nască, după o infecţie transmisă de căpuşă. Singura ei şansă costă 11.000 €
observatornews.ro
image
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
cancan.ro
image
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Topul județelor cu cea mai scumpă apă din România. Bucureștiul, printre cele mai ieftine, cine plătește facturi duble
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, obligată să câștige cu U Cluj pentru a cuceri titlul! Oltenii, avertizați să nu aștepte ultima etapă
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision
digisport.ro
image
O stațiune din Italia a fost „luată cu asalt” de păuni. Autoritățile au solicitat intervenția „gardienilor păsărilor” pentru a ține situația sub control
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Magda Catone și noul iubit! Cu cine își împarte viața cunoscuta actriță FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ioana Dichiseanu, reacție neașteptată după momentul României la Eurovision 2026: „Rar, spre deloc, aleg să îmi expun părerea, dar acum o voi face”
actualitate.net
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
De ce rămâne podeaua lipicioasă după ce o speli cu mopul. Lucruri pe care trebuie să le eviți
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas