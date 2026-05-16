Un comandant ucrainean avertisment pentru Europa dintr-un oraș devastat de bombardamente: „Nu vă zgârciți”

Un comandant ucrainean care luptă împotriva armatei ruse încă din 2014 a avut un mesaj pentru Europa dintr-una dintre cele mai fierbinți zone ale frontului: trebuie să se pregătească temeinic pentru un posibil conflict cu Rusia și să investească mai mult în apărare. Declarațiile au fost făcute pentru TVP World din orașul Kostiantînivka, în regiunea Donețk, unde rușii pun presiune asupra apărării ucrainene și a-și îndeplini obiectivul de a cuceri întreaga regiune Donbas.

Comandantul, cunoscut după indicativul de apel „Kurt”, a vorbit în timp ce trupele ruse intensificau atacurile asupra pozițiilor ucrainene din jurul orașului situat lângă rutele logistice cheie de lângă Bahmut și Pokrovsk. Potrivit acestuia, forțele ruse atacă din trei direcții, iar orașul este aproape distrus.

„Nu a mai rămas nicio clădire intactă”, a spus militarul ucrainean, precizând că majoritatea civililor au fugit, iar cei rămași trăiesc sub bombardamente și atacuri aeriene constante.

Cu toate acestea, Kostiantînivka continuă să aibă o importanță strategică majoră. Trupele ucrainene controlează în continuare o porțiune a drumului dintre Bahmut și Pokrovsk, ceea ce afectează logistica armatei ruse și încetinește deplasarea de trupe și transferul de muniții.

Nu se poate avea încredere în ruși să respecte un armistițiu

Declarațiile vin după un nou armistițiu anunțat de Moscova, care, potrivit oficialilor ucraineni, nu a fost respectat decât parțial. Atacurile cu drone și artilerie au fost reluate imediat după expirarea încetării focului.

„De când sunt în serviciu, au fost aproximativ treizeci de armistiții și niciodată rușii nu au onorat vreunul dintre ele”, a subliniat Kurt. El a spus că soldații ucraineni au încredere în eforturile președintelui Volodimir Zelenski de a obține pacea, însă nu cred deloc în promisiunile Kremlinului.

Comandantul a explicat că războiul s-a schimbat radical în ultimii ani, tehnologia jucând acum un rol central pe câmpul de luptă. Dronele, roboții și sistemele bazate pe inteligență artificială sunt folosite tot mai frecvent în operațiuni.

Potrivit lui Kurt, unitatea sa utilizează sisteme asistate de AI care au sporit semnificativ capacitatea de identificare și lovire a țintelor rusești. Totuși, el a subliniat că prioritatea rămâne protejarea militarilor ucraineni.

„Pentru noi, viața omenească este lucrul cel mai de preț. Putem pierde o sută de drone, dar pierderea unui soldat este foarte greu de îndurat”, a declarat acesta.

Întrebat ce nu înțeleg europenii despre războiul din Ucraina, comandantul ucrainean a spus că este ideea promovată de Kremlin potrivit căreia Ucraina și Rusia ar fi „națiuni frățești”. El a avut și un avertisment de transmis: Moscova nu va renunța la ambițiile sale imperiale.

Mesajul său pentru liderii europeni a fost unul tranșant: „Consolidați-vă granițele, întăriți-vă liniile de apărare și nu vă zgârciți la cheltuielile pentru armată”.

Avertismentul vine într-un moment în care statele europene dezbat intens creșterea bugetelor pentru apărare și necesitatea consolidării securității regionale în contextul amenințării mai largi reprezentate de Rusia.