Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
Franța, în pragul unei noi crize politice: premierul François Bayrou, la un pas să fie demis prin vot de neîncredere

Publicat:

Franța se pregătește pentru o nouă criză politică, după ce premierul François Bayrou pare aproape sigur că va fi demis printr-un vot de neîncredere luna viitoare.

Premierul François Bayrou riscă să fie demis prin vot de neîncredere FOTO: Facebook
Franța se confruntă cu perspectiva unei noi crize politice, după ce guvernul minoritar condus de François Bayrou pare aproape sigur că va fi răsturnat luna viitoare în urma unui vot de neîncredere. Disputele politice sunt alimentate de planul de austeritate și de reducere a datoriilor, extrem de nepopular. 

„Voi lupta ca un câine”, a declarat premierul centrist pentru revista L’Express, marți, după decizia surprinzătoare de a cere un vot de încredere din partea parlamentarilor.

Bayrou, în vârstă de 74 de ani și aliat apropiat al președintelui Emmanuel Macron, are însă șanse minime să câștige. Atât partidele de stânga, cât și cele de extremă dreapta au anunțat că abia așteaptă să îl înlăture, la mai puțin de nouă luni de la preluarea mandatului, relatează The Guardian

Liderul grupului parlamentar socialist, Boris Vallaud, a declarat pentru BFM TV: „Trebuie să schimbăm politica și pentru asta trebuie să schimbăm prim-ministrul”.

O nouă criză la Paris

Macron a convocat o sesiune extraordinară a parlamentului pentru 8 septembrie, când va avea loc votul de încredere. Mișcarea riscantă a lui Bayrou a provocat îngrijorări că Franța se îndreaptă spre o nouă criză, la mai puțin de un an după ce fostul premier Michel Barnier a fost demis, tot în urma unor dispute bugetare, după doar trei luni de guvernare.

Reacțiile piețelor financiare nu au întârziat: bursa de la Paris a scăzut, acțiunile băncilor franceze au pierdut valoare, iar costurile de împrumut pentru stat au crescut.

Proteste și greve în pregătire

În paralel, o mișcare de protest împotriva reducerilor bugetare propuse de Bayrou, inițiată pe rețelele sociale în timpul verii, urmează să înceapă pe 10 septembrie. Sindicatele pregătesc greve și manifestații, indiferent de soarta premierului.

Bayrou a participat marți la o întâlnire cu sindicatul CFDT, unde a cerut partidelor să reflecteze cu atenție la vot: „Au 13 zile să spună dacă sunt de partea haosului sau a responsabilității”.

El a subliniat: „Există sau nu o urgență națională de a reechilibra bugetul, de a scăpa de datorii excesive alegând să reducem deficitele și să producem mai mult? Aceasta este întrebarea centrală”.

Pentru a atrage sprijinul stângii, Bayrou a sugerat că este dispus să ceară „un efort specific” celor mai bogați, după ce proiectul său de buget a fost criticat că lovește în categoriile vulnerabile și pensionari, în timp ce îi afectează prea puțin pe cei foarte înstăriți.

Macron, prins între dosare interne și internaționale

Dacă Bayrou va fi demis, Emmanuel Macron se va confrunta cu o nouă instabilitate politică, într-un moment delicat pe plan internațional, în care vrea să joace un rol activ atât în problema Ucrainei, cât și în recunoașterea statului palestinian.

Conform sistemului politic francez, președintele numește direct premierul, care se ocupă de treburile interne. Macron ar putea desemna rapid un nou prim-ministru, dar și acesta ar risca să fie respins printr-un vot de neîncredere pe tema bugetului.

O sursă apropiată liderului de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat pentru Reuters că „este greu de imaginat cum un nou premier ar putea evita să fie lovit de un vot de neîncredere”. Partidul lui Le Pen cere dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate. Macron s-a opus până acum, dar ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a avertizat marți că această opțiune nu poate fi exclusă.

O majoritate imposibilă

De la alegerile anticipate convocate de Macron în iunie 2024, parlamentul este fragmentat: o alianță de stânga are cele mai multe voturi, dar fără majoritate absolută; gruparea centristă a lui Macron a pierdut teren; iar extrema dreaptă a câștigat mandate, dar a fost ținută departe de putere prin votul tactic al stângii și centrului. Lidera Verzilor, Marine Tondelier, a cerut ca Macron să numească un prim-ministru de stânga.

Pe de altă parte, Bruno Retailleau, ministrul de Interne și lider al Les Républicains, partid de dreapta care l-a susținut pe Bayrou, a declarat că ar fi iresponsabil și „împotriva intereselor Franței” ca guvernul să fie dărâmat.

Bugetul de austeritate, miezul disputei

Criza politică are la bază planul de austeritate al lui Bayrou, în valoare de 44 de miliarde de euro. Acesta prevede eliminarea a două zile libere legale, înghețarea cheltuielilor sociale și a tranșelor de impozitare, precum și reduceri masive în sistemul sanitar.

Sondajele arată că alegătorii de toate orientările politice consideră bugetul injust și favorabil celor bogați. În această vară, Bayrou a devenit cel mai nepopular prim-ministru al Franței de la instaurarea celei de-a Cincea Republici, în 1958, cu un nivel record de neîncredere: 80% dintre francezi spun că nu îl mai susțin.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
