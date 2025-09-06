Fotografia pe care un cuplu a postat-o cu câteva momente înainte de tragedia de la Lisabona

Cu câteva ore înainte de tragedia funicularului din Lisabona, în urma căreia au murit 16 persoane și peste 20 au fost rănite, un cuplu postase fotografii la obiective turistice populare, inclusiv la Castelul Sao Jorge.

Cuplul britanic, identificați ca Kayleigh Gillian Smith și iubitul ei, William Nelson, se aflau în vagonul funicularului Gloria, care a deraiat și a derapat pe un deal, înainte de a se izbi de un hotel din centrul districtului turistic al capitalei portugheze, scrie The Independent.

Smith, în vârstă de 36 de ani, regizoare de teatru, și Nelson, 44 de ani, lector universitar, au murit alături de un britanic de 82 de ani și alte 13 persoane. Alte 22 de persoane au fost rănite, dintre care cinci se află în continuare în stare gravă în spital.

Cuplul era originar din Cheshire și se afla în vacanță la Lisabona. Cu câteva ore înainte de tragedie, aceștia postaseră fotografii la obiective turistice din Lisabona.

MADS Theatre din Macclesfield a postat vineri seară un mesaj de condoleanțe: „Suntem foarte îndurerați că trebuie să anunțăm moartea lui Kayleigh Smith și a partenerului ei, Will Nelson, în tragedia funicularului de la Lisabona.

Kayleigh a fost un membru apreciat al societății noastre și a avut contribuții semnificative atât la MADS, cât și la scena teatrală din nord-vestul Angliei. Este cu adevărat o pierdere tristă pentru toți cei de la teatru.”

Într-un comunicat, Poliția din Cheshire a transmis că sprijină familiile celor doi rezidenți ai regiunii nord-vestice în urma tragediei și a precizat că identificarea formală nu a fost încă finalizată.

Un purtător de cuvânt al poliției a spus: „Putem confirma că două dintre persoanele decedate în urma incidentului funicular din Lisabona sunt considerate a fi rezidenți din nord-vestul Angliei. Familiile au solicitat respectarea intimității lor.”

Poliția portugheză încă investighează cauza accidentului. Cele două vagoane ale funicularului vechi de 140 de ani, care funcționează cu motoare electrice, sunt legate printr-un cablu ce permite unuia să coboare, în timp ce celălalt urcă, trecând scurt unul pe lângă altul în timpul călătoriei de trei minute pe un singur sens.

Autorităţile portugheze au anunţat că printre răniţii care au fost transportaţi miercuri la spitale după accident se numără cetăţeni portughezi, coreeni, canadieni, italieni, francezi şi elveţieni, precum şi doi spanioli.

Pe 4 septembrie, Guvernul portughez a declarat zi de doliu național. Primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a declarat că este o „zi tragică pentru oraș”.

„Toate echipele Primăriei, inclusiv INEM (Serviciile Naționale de Urgență) și pompierii, suntem toate la fața locului, încercând să ajutăm victimele. Este un moment tragic pentru oraș, o perioadă foarte dificilă. Trebuie să fim aici și să lucrăm la fața locului”, a spus Moedas.