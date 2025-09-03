Accident de coșmar în Lisabona: celebrul funicular Gloria a deraiat. 15 morți, iar numărul victimelor crește

Cel puțin 15 persoane au murit și alte aproximativ 20 au fost rănite, miercuri seară, după ce funicularul Gloria din Lisabona, unul dintre simbolurile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit în apropiere de Avenida da Liberdade.

→ Imaginea 1/4: Funicular prăbușit în Lisabona FOTO AFP

Bilanțul a 15 morți și zeci de răniți. Autoritățile au început căutările victimelor încarcerate

Cel puțin 15 persoane au murit după ce funicularul Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, lăsând în urmă și aproximativ 20 de răniți, au anunțat autoritățile.

Incidentul s-a produs în apropiere de Avenida da Liberdade, miercuri seară, în jurul orei 18:00.

UPDATE 23:00 Ambasadorul României la Lisabona s-a deplasat la locul tragediei. Până acum nu s-au confirmat români printre victime

„Pe fondul informațiilor privind un accident tragic cu victime multiple, Ambasada Romaniei la Lisabona este in contact cu autoritatile locale. Consulul din cadrul misiunii s-a deplasat la fața locului pentru a ține legatura direct cu dispozitivul de urgenta organizat de autoritățile portugheze. Pana la acest moment nu sunt informatii privind existenta unor victime cetateni romani si nu au fost primite solicitari de asistenta consulara. Vom informa pe măsura ce sunt obținute informații relevante din partea autorităților locale competente.” a transmis MAE printr-o precizare de presă.

UPDATE 22:40 Serviciile de urgență, „toate la fața locului” pentru a ajuta victimele

Primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a oferit o actualizare privind intervenția serviciilor de urgență după incident.

El a declarat că este o „zi tragică pentru oraș”.

„Toate echipele Primăriei, inclusiv INEM (Serviciile Naționale de Urgență) și pompierii, suntem toate la fața locului, încercând să ajutăm victimele. Este un moment tragic pentru oraș, o perioadă foarte dificilă. Trebuie să fim aici și să lucrăm la fața locului”, a spus Moedas.

UPDATE: 22:35 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și-a exprimat „tristețea” față de accident

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a reacționat pe rețelele sociale la vestea despre deraierile funicularului celebru „Elevador da Glória”.

„Am aflat cu tristețe despre deraiera funicularului celebru «Elevador da Glória». Condoleanțe familiilor victimelor”, a transmis ea.

Funicularul Gloria poate transporta peste 40 de persoane, atât pe scaune, cât și în picioare, fiind utilizat frecvent de locuitorii Lisabonei, potrivit independent.co.uk.

Un copil se află printre cele 10 persoane rănite care au fost transportate la două spitale din Lisabona, potrivit publicației Expresso.

Copilul a fost unul dintre cei trei internați la Spitalul de Santa Maria, a transmis unitatea medicală. Șapte dintre persoanele rănite în accident au ajuns la Spitalul São José, dintre care cinci se află în stare gravă.

Celebrul funicul s-a prăbușit pe o stradă îngustă și s-a izbit de o clădire

Imagini difuzate de televiziunile portugheze au arătat vagonul galben-alb, care urcă și coboară pe o pantă abruptă a orașului, răsturnat pe o parte, pe strada îngustă pe care circulă de obicei. Funicularul asemănător unui tramvai, care transportă oamenii pe un deal din capitala Portugaliei, e aproape distrus, echipele de salvare intervenind să scoată pasagerii din dărâmături.

Părțile laterale și plafonul vehiculului erau parțial zdrobite. Zeci de pompieri și echipe de intervenție se aflau la fața locului. Nu e clar ce a provocat accidentul, care s-a produs în jurul orei 18:00 (ora Marii Britanii).

Cele două vagoane sunt atașate la capetele opuse ale unui cablu de tracțiune, fiind acționate de motoare electrice aflate în cele două vehicule.

Se pare că vagonul aflat la capătul de jos al liniei nu a fost avariat, însă CNN Portugalia a relatat că pasagerii au fost nevoiți să sară pe ferestre în momentul incidentului.

Președintele Portugaliei și-a exprimat „condoleanțele și solidaritatea” pentru victimele tragediei

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns tragedia într-un comunicat, exprimându-și speranța că autoritățile vor stabili rapid cauza accidentului. El a reacționat la tragedie printr-o declarație, exprimându-și speranța că autoritățile vor stabili rapid cauza deraierii.

„Președintele Republicii regretă profund accidentul care a avut loc în această după-amiază cu funicularul Gloria din Lisabona, în special pierderile de vieți omenești și rănile grave, dar și pe cele ușoare. Președintele Republicii transmite condoleanțe și solidaritate familiilor afectate de această tragedie și speră ca incidentul să fie rapid clarificat de autoritățile competente.” a transmis Administrația Prezidențială din Portugalia.

Linia, inaugurată în 1885, leagă centrul Lisabonei, lângă Piața Restauradores, de cartierul Bairro Alto, faimos pentru viața sa de noapte animată. Ea este operată de compania municipală de transport public Carris.

Funicularul este clasificat ca monument național.

Lisabona a găzduit aproximativ 8,5 milioane de turiști anul trecut, iar funicularul este o atracție populară pentru vizitatori.