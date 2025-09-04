search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
Martorii descriu cu groază tragedia funicularului din Lisabona: „A sunat ca o bombă. Am crezut că nu are frâne”

0
0
Publicat:

Martorii povestesc că vagonul a coborât „scăpat de sub control”, fără frâne, pe străduța abruptă, înainte de a se prăbuși într-o curbă de lângă Avenida da Liberdade.  

Vagonul s-a izbit de o clădire FOTO Profimedia
Vagonul s-a izbit de o clădire FOTO Profimedia

UPDATE Ministerul Afacerilor Externe anunță că niciun român nu se află printre victime

”Autoritățile portugheze au finalizat verificările și au confirmat oficial că nu sunt cetățeni români printre victime”, transmite MAE printr-o precizare de presă.

Martorii tragediei din Lisabona, urmăriți de imaginiile groazei cu prăbușirea funicularului

Era puțin după ora 18:00, miercuri, când un vagon al faimosului funicular Gloria din Lisabona a derapat într-o curbă de pe o stradă abruptă, pavată cu piatră cubică, s-a izbit de o clădire și s-a făcut zob, au povestit martorii.

Vagonul „a scăpat de sub control”, coborând cu viteză maximă și izbindu-se într-o parte, a declarat Helen Chow, aflată la baza dealului, pentru BBC.

„A sunat ca o bombă”, a spus ea, urmat de „o liniște înfricoșătoare... Era fum negru dens. Când s-a risipit, ai văzut exact ce s-a întâmplat.”

Oamenii erau panicați și plângeau, alții alergând să ajute, a descris ea.

„A fost groaznic”, a spus ea. „Sunt zguduită.”

Martorii rememorează cu greu momentele șocante din momentul impactului / Sursa foto: NYT
Martorii rememorează cu greu momentele șocante din momentul impactului / Sursa foto: NYT

Poliția încă investighează cauza accidentului, care a ucis cel puțin 16 persoane și a rănit aproximativ 20 de altele, unele grav, în apropiere de Avenida da Liberdade, în capitala Portugaliei.

Un videoclip verificat de BBC arată trenul galben-alb prăbușit în clădire, pe curba dealului, cu un alt tren oprit la baza acestuia. Oamenii aleargă în sus pe panta ce ducea spre locul accidentului.

Cele două vagoane ale funicularului vechi de 140 de ani, care funcționează cu motoare electrice, sunt legate printr-un cablu ce permite unuia să coboare, în timp ce celălalt urcă, trecând scurt unul pe lângă altul în timpul călătoriei de trei minute pe un singur sens.

Martorii au descris cum vagonul de la baza dealului, care începuse să urce, a deraiat câțiva metri înapoi chiar înainte ca cel de sus să se prăbușească pe pantă și să intre în clădire.

Detalii șocante: „Oamenii au căzut la pământ și toată lumea țipa în interior”

Cu aproximativ un minut înainte de accident, doamna Chow, originară din Canada, dar aflată în vizită la Lisabona, a spus că a auzit un zgomot puternic de frânare.

Ea a văzut vagonul de jos dând înapoi, trecând de linia albă unde se oprește de obicei, și oprindu-se brusc la capătul șinelor.

Un pasager din acel vagon a declarat pentru postul portughez Sic Notícias că a urcat doar câțiva metri înainte să se audă „o bubuitură puternică” și să apară „fum negru”.

Citește și: Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Portugalia. Cod roșu de incendii

„Oamenii au căzut la pământ și toată lumea țipa în interior”, a spus el.

Doamna Chow a mai văzut resturi negre și a auzit țipete, în timp ce vatmanul se grăbea să deschidă porțile de la intrare.

„Oamenii săreau pe geamul acelui tramvai”, a spus ea. „Exact atunci am văzut cum tramvaiul implicat în incident s-a prăbușit în clădirea de lângă restaurantul Subway.”

Un alt martor a spus că a alergat să ajute după ce vagonul de jos s-a prăbușit – înainte să vadă celălalt coborând „scăpat de sub control”.

„Am avut doar timp să fugim, să ne întoarcem cu spatele și să alergăm”, a spus el. „A coborât și s-a izbit cu viteză de clădire.”

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Teresa d’Avó a spus că vagonul „s-a izbit de clădire cu o forță brutală și s-a prăbușit ca o cutie de carton”, declarând pentru canalul de televiziune SIC că părea că „nu avea frâne”.

Ea a spus, de asemenea, pentru ziarul Observador, că vehiculul era „scăpat de sub control, fără frâne”.

„Am început cu toții să fugim pentru că am crezut că [vagonul] va lovi pe cel de jos”, a spus ea. „Dar a derapat în curbă și s-a izbit de o clădire.”

Farid Shovro, proprietarul unui magazin din apropiere care a alergat la locul accidentului, a declarat pentru Observador: „Nu am văzut niciodată atâția oameni morți la un loc.”

Citește și: Accident de coșmar în Lisabona: celebrul funicular Gloria a deraiat. 17 morți, iar numărul victimelor crește. Guvernul a declarat zi de doliu național

Unii turiști au evitat la limită tragedia după ce s-au răzgândit să ia funicularul

Unii turiști au declarat pentru BBC că aproape au luat funicularul la momentul accidentului.

Eric Packer, din SUA, aflat în vacanță la Lisabona, a spus pentru BBC că discutase cu prietenii despre a lua funicularul și a făcut fotografii la ora 18:00 și 18:01, dar au decis să meargă pe jos înapoi la hotel.

Au mers aproximativ 60 de metri și au auzit un zgomot puternic „ca o piatră care cade, ca și cum un camion ar fi vărsat o încărcătură de bolovani” la ora 18:02.

S-au întors și au văzut praf ieșind din aleea aflată la circa 45 de metri în spatele lor și s-au apropiat să vadă ce s-a întâmplat. La început, el a crezut că trenul de jos s-a prăbușit, până s-a întors și a văzut celălalt tren, cel de sus, realizând „magnitudinea a ceea ce s-a petrecut”.

Fotografia sa arată trenul galben-alb, un morman de fiare contorsionate, la colțul străzii înguste, sub un semn al restaurantului Subway, cu celălalt tren la baza dealului, sub el.

„Oamenii mergeau și alergau în sus pentru a încerca să ajute”, a spus el. „Tragedie oribilă, iar gândurile și rugăciunile noastre merg către familii și supraviețuitori.”

