Bilanțul tragediei din Lisabona, unde a fost implicat celebrul funicular Gloria, a ajuns la 17 morți și 23 de răniți

Bilanțul în cazul tragediei din Lisabona de miercuri seară, 3 septembrie, în care a fost implicat funicularul Gloria, a ajuns la 17 morți și 23 de răniți. Guvernul portughez a declarat zi de doliu național.

Drapelele au fost arborate în bernă joi, 4 septembrie, la Lisabona, capitala Portugaliei, în contextul în care Guvernul a declarat zi de doliu național.

Bilanţul iniţial era de 15 morţi - şapte bărbaţi şi opt femei -, dar în timpul nopţii au mai murit doi oameni, scrie EFE, care citează o purtătoare de cuvânt a Protecţiei Civile. Aceasta a declarat că deocamdată nu are informaţii despre aceşti doi oameni, scrie Agerpres.

Douăzeci şi trei de persoane au fost rănite.

Autorităţile portugheze au anunţat joi că printre răniţii care au fost transportaţi miercuri la spitale după accident se numără cetăţeni portughezi, coreeni, canadieni, italieni, francezi şi elveţieni, precum şi doi spanioli.

Un purtător de cuvânt al Protecţiei Civile portugheze a furnizat detalii despre naţionalităţile celor 23 de răniţi, dar a refuzat să ofere informaţii despre cetăţenia celor 17 persoane ucise în accident.

La rândul său, AFP a relatat că, printre răniţi, se numără cel puţin 11 cetăţeni străini.

Unele publicaţii locale au relatat că printre victime se numără o familie germană formată din trei persoane, inclusiv un copil de trei ani care a suferit răni minore, în timp ce tatăl a murit, iar mama a fost grav rănită.

Primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a oferit o actualizare privind intervenția serviciilor de urgență după incident.

El a declarat că este o „zi tragică pentru oraș”.

„Toate echipele Primăriei, inclusiv INEM (Serviciile Naționale de Urgență) și pompierii, suntem toate la fața locului, încercând să ajutăm victimele. Este un moment tragic pentru oraș, o perioadă foarte dificilă. Trebuie să fim aici și să lucrăm la fața locului”, a spus Moedas.

Funicularul Gloria poate transporta peste 40 de persoane, atât pe scaune, cât și în picioare, fiind utilizat frecvent de locuitorii Lisabonei, potrivit independent.co.uk. Imagini difuzate de televiziunile portugheze au arătat vagonul galben-alb, care urcă și coboară pe o pantă abruptă a orașului, răsturnat pe o parte, pe strada îngustă pe care circulă de obicei.

Se pare că vagonul aflat la capătul de jos al liniei nu a fost avariat, însă CNN Portugalia a relatat că pasagerii au fost nevoiți să sară pe ferestre în momentul incidentului.