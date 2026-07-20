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Premiul uriaș primit de Spania după câștigarea Cupei Mondiale. Câți bani a pus la bătaie FIFA

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Campionatul Mondial 2026
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Spania și-a asigurat un loc în istoria fotbalului, dar și un premiu financiar important. Federația campioanei mondiale va încasa 51 de milioane de dolari de la FIFA. Suma pare uriașă, însă este mai mică decât cea plătită recent de Brighton pentru transferul fundașului croat Luka Vušković, un jucător de numai 19 ani.

Spania a devenit pentru a doua oară campioană mondială (FOTO: Getty Images)
Spania a devenit pentru a doua oară campioană mondială (FOTO: Getty Images)

Câștigarea Cupei Mondiale îi aduce Spaniei glorie sportivă, un trofeu care va rămâne pentru totdeauna în palmares și un cec de 51 de milioane de dolari.

Finalista Argentina va primi 34 de milioane de dolari, în timp ce Anglia, ocupanta locului al treilea, va încasa 30 de milioane. Franța, clasată pe poziția a patra, va pleca de la turneu cu 28 de milioane de dolari. Sumele sunt cele mai mari acordate vreodată de FIFA la o Cupă Mondială, dar oferă și o imagine surprinzătoare asupra economiei fotbalului modern.

Un titlu mondial valorează mai puțin decât un adolescent din Premier League

Cele 51 de milioane de dolari acordate Spaniei reprezintă o recompensă record pentru campioana mondială. Totuși, suma este mai mică decât cea plătită recent de clubul englez Brighton pentru fundașul croat Luka Vušković.

Jucătorul în vârstă de 19 ani a petrecut cea mai mare parte a Cupei Mondiale pe banca de rezerve, dar transferul său a costat mai mult decât premiul primit de o întreagă federație pentru câștigarea celei mai importante competiții din fotbal.

Comparația arată cât de mult au crescut sumele de pe piața transferurilor. Un singur fotbalist tânăr poate ajunge să coste mai mult decât recompensa acordată unei selecționate care câștigă un turneu de o lună, după șapte meciuri și ani întregi de pregătire.

Luka Vušković a făcut parte din lotul Croației la Mondiale (FOTO: Profimedia)
Luka Vušković a făcut parte din lotul Croației la Mondiale (FOTO: Profimedia)

FIFA a pus la bătaie 871 de milioane de dolari

Fondul total alocat de FIFA celor 48 de participante a ajuns la valoarea-record de 871 de milioane de dolari.

Bugetul a fost suplimentat în luna aprilie cu peste 100 de milioane de dolari, după ce mai multe federații, în special din Europa, au reclamat costurile ridicate ale participării la un turneu organizat în trei țări. Distanțele mari, deplasările repetate, cazarea personalului suplimentar și anumite obligații fiscale au făcut ca unele federații să se teamă că ar putea încheia competiția pe pierdere, în cazul unei eliminări rapide.

Fiecare dintre cele 48 de participante a avut garantată o sumă de cel puțin 12,5 milioane de dolari. Din aceasta, 10 milioane au reprezentat premiul pentru calificarea și participarea în faza grupelor, iar alte 2,5 milioane de dolari au fost acordate în avans pentru pregătirea echipei.

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Plata anticipată a fost introdusă și pentru a evita conflictele dintre jucători și federații privind bonusurile și cheltuielile dinaintea turneului.

Cât a primit fiecare echipă

Premiile au crescut în funcție de faza în care a ajuns fiecare reprezentativă:

  • Campioana mondială, Spania: 51 de milioane de dolari
  • Finalista Argentina: 34 de milioane de dolari
  • Locul al treilea, Anglia: 30 de milioane de dolari
  • Locul al patrulea, Franța: 28 de milioane de dolari
  • Echipele eliminate în sferturile de finală: câte 20 de milioane de dolari
  • Echipele eliminate în optimile de finală: câte 16 milioane de dolari
  • Echipele eliminate în șaisprezecimile de finală: câte 12 milioane de dolari
  • Echipele eliminate în faza grupelor: câte 10 milioane de dolari

La aceste premii s-au adăugat cele 2,5 milioane de dolari acordate fiecărei federații pentru pregătirea participării la competiție.

Spania primește cu nouă milioane de dolari mai mult decât Argentina în 2022

Pentru câștigarea Cupei Mondiale din Qatar, Federația Argentiniană a primit în 2022 un premiu de 42 de milioane de dolari.

Spania va încasa acum cu nouă milioane de dolari mai mult. Diferența este explicată și de extinderea competiției de la 32 la 48 de echipe.

Fondul total de premiere al turneului din Qatar a fost de 440 de milioane de dolari. La actuala ediție, suma aproape s-a dublat, ajungând la 871 de milioane.

Chiar și așa, unele federații europene au considerat că premiile nu țin pasul cu veniturile generate de competiție și cu cheltuielile suportate de participante.

Președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, a afirmat că i-a atras atenția președintelui FIFA, Gianni Infantino, asupra diferenței dintre premiile oferite echipelor naționale și cele acordate cluburilor.  Chelsea a primit 115 milioane de dolari după câștigarea Cupei Mondiale a Cluburilor, o sumă de peste două ori mai mare decât premiul acordat acum Spaniei.

Ce cheltuieli a suportat FIFA

Premiile în bani nu au fost singurul sprijin financiar oferit participantelor.

FIFA a achitat zborurile dus-întors la clasa business pentru delegațiile celor 48 de echipe, precum și cazarea și masa pentru câte 50 de persoane din fiecare delegație.

Costurile hoteliere au fost acoperite începând cu cinci nopți înaintea primului meci și până în noaptea de după eliminarea echipei din competiție.

Forul mondial a suportat și transportul intern pentru maximum 50 de membri ai fiecărei delegații. Echipele au avut la dispoziție o flotă dedicată de vehicule, inclusiv un camion destinat echipamentelor.

Federațiile au rămas responsabile pentru asigurările jucătorilor și membrilor staffului, cheltuielile hoteliere neprevăzute și costurile persoanelor care depășeau limita delegației oficiale.

În final, Spania pleacă acasă cu trofeul și cu cel mai mare premiu acordat vreodată unei campioane mondiale. Cele 51 de milioane de dolari confirmă creșterea financiară a competiției, dar și paradoxul fotbalului actual: cucerirea planetei poate valora mai puțin decât transferul unui singur adolescent.

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