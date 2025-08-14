Germania se alătură inițiativei NATO de finanțare a achizițiilor de arme din SUA pentru Ucraina

Germania va finanța echipamente și muniții în valoare de 500 de milioane de dolari prin noul mecanism NATO de achiziții de echipament și muniție din SUA destinate Ucrainei, a anunţat miercuri Alianţa Nord-Atlantică, relatează agențiile internaționale de presă.

NATO va coordona livrările prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).

Guvernul german a declarat că sprijinul se axează pe echipamente precum „capacități critice de apărare aeriană, necesare urgent pe fondul atacurilor aeriene continue ale Rusiei, care ucid tot mai mulți civili în Ucraina”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat decizia, subliniind că ea reprezintă o „dovadă clară a angajamentului ferm al Germaniei faţă de apărarea Ucrainei”.

„Germania este cel mai mare contributor de ajutor militar pentru Ucraina, iar anunţul de astăzi subliniază angajamentul său de a ajuta poporul ucrainean să îşi apere libertatea şi suveranitatea”, a declarat el într-un comunicat publicat la scurt timp după întâlnirea de la Berlin între cancelarul german, Friedrich Merz, şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Germania a oferit sau a promis sprijin militar Ucrainei în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro (47 de miliarde de dolari) de când Rusia a lansat invazia sa la scară largă în februarie 2022.

Miercuri au avut loc o serie de întâlniri virtuale organizate de şeful guvernului german cu alţi lideri din state europene, ai UE şi NATO şi cu preşedintele american, Donald Trump, pentru a coordona şi a transmite Washingtonului o poziţie comună în perspectiva întâlnirii de vineri, din Alaska, între preşedintele SUA şi omologul său rus, Vladimir Putin.

NATO coordonează livrările de arme în Ucraina

La începutul acestei luni, NATO a început să coordoneze livrări regulate de pachete mari de arme către Ucraina în cadrul iniţiativei NATO supranumite Lista de Necesităţi Prioritare a Ucrainei (PURL), după ce Olanda a anunțat că va furniza echipamente de apărare aeriană, muniții și alte ajutoare militare în valoare de 500 de milioane de euro (582 de milioane de dolari).

Suedia a anunțat a doua zi că va contribui cu 275 de milioane de dolari la un efort comun împreună cu vecinii săi nordici, Danemarca și Norvegia, pentru a furniza apărare aeriană, arme antitanc, muniții și piese de schimb în valoare de 500 de milioane de dolari.

Două livrări de echipamente, majoritatea cumpărate din Statele Unite, au fost programate pentru această lună, însă pachetul nordic va sosi probabil în septembrie. Germania nu a numit grupul de țări cu care va colabora pentru a livra armamentul.

Rutte şi Trump au semnat la Casa Albă pe 14 iulie un acord potrivit căruia aliaţii europeni şi Canada vor contribui la finanţarea unor pachete de asistenţă militară americană destinată Ucrainei, fiecare având o valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Acestea conţin echipamente şi muniţii identificate de Ucraina ca fiind „priorităţi operaţionale” şi includ capabilităţi pe care SUA le pot furniza în cantităţi mai mari decât Europa şi Canada.

În strânsă colaborare cu Ucraina şi SUA, comandantul suprem aliat în Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, va valida pachetele care răspund nevoilor Ucrainei, precum capacități de apărare aeriană, muniţii şi alte echipamente esenţiale, pentru livrarea rapidă din rezervele americane, conform NATO.

PURL vine în completarea altor iniţiative în curs de sprijin pentru Ucraina, precum NSATU, fondul fiduciar al NATO pentru Kiev, sau aşa-numitul pachet de asistenţă cuprinzător (CAP), precum şi o gamă largă de măsuri bilaterale din partea aliaţilor şi a ţărilor partenere.