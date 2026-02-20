Fostul prinț Andrew ar putea fi scos din linia de succesiune la tronul Marii Britanii

Scandalul în care a fost implicat fostul prinț Andrew a determinat guvernul britanic să ia în considerare o lege pentru a-l înlătura din linia de succesiune la tron, au anunţat vineri, 20 februarie, surse oficiale, transmite AFP.

Arestarea sa a aruncat familia regală într-o criză fără precedent.

Guvernul de la Londra a rămas tăcut de la această arestare fără precedent în istoria modernă a monarhiei britanice. Dar vineri seară, surse apropiate guvernului laburist al lui Keir Starmer au declarat că va fi examinat modul în care să fie înlăturat fratele regelui Charles al III-lea din linia de succesiune prin intermediul unei legislaţii. În prezent, el este al 8-lea în linie, chiar după prinţesa Lilibet, fiica prinţului Harry, fiul mai mic al regelui.

Un astfel de proiect de lege va fi luat în considerare odată ce poliţia îşi va finaliza ancheta asupra lui Andrew Mountbatten-Windsor, au declarat aceste surse.

Conform unui sondaj YouGov citat de Agerpres, 82% dintre britanici susţin o astfel de măsură.

Însă, potrivit profesorului şi expertului constituţional Robert Hazell, intervievat de AFP, ar fi nevoie de un vot asupra legislaţiei nu doar în Regatul Unit, ci şi în celelalte 14 ţări din Commonwealth, unde Charles este şeful statului. Prin urmare, acest lucru ar putea dura ani de zile.

Arestarea lui Andrew a reaprins deja dezbaterea despre monarhie într-una dintre aceste ţări, Australia, chiar dacă prim-ministrul său, Anthony Albanese, un susţinător al formei republicane de guvernare, părea să excludă vineri ideea unui referendum pentru înlăturarea monarhului.

Andrew, în vârstă de 66 de ani, a fost interogat de poliţie joi, sub suspiciunea de "deficienţe în exerciţiul îndatoririlor oficiale", după ce a fost acuzat că a transmis informaţii confidenţiale infractorului pedofil american Jeffrey Epstein, pe vremea când acesta era trimis special al Regatului Unit pentru comerţ (2001-2011).

În timp ce prinţul căzut în dizgraţie a putut să se întoarcă la casa sa din Sandringham, în estul Angliei, după reţinerea sa, Sky News a difuzat imagini cu ofiţeri de poliţie detaşaţi la Royal Lodge, luxoasa reşedinţă din Windsor, din care a fost recent evacuat.

Poliţia a percheziţionat proprietatea vineri, pentru a doua zi consecutiv, şi se aşteaptă să-şi continue activitatea pe tot parcursul weekendului, potrivit unei surse apropiate percheziţiilor, citată de AFP.

Poliţia londoneză a declarat, de asemenea, vineri seară, că va contacta actuala şi fosta echipă de securitate a lui Andrew. "Li s-a cerut să analizeze cu atenţie dacă orice au văzut sau auzit (...) ar putea fi util anchetelor în curs", conform comunicatului poliţiei.

Pe lângă e-mailurile care sugerează că Andrew i-a transmis informaţii confidenţiale lui Epstein, poliţia londoneză a declarat vineri că "evaluează" alte acuzaţii legate de cazurile Epstein, conform cărora aeroporturile londoneze ar fi fost folosite pentru a "facilita traficul de persoane şi exploatarea sexuală" - fără a-l menţiona direct pe fostul prinţ.

Anterior, aceştia au declarat, de asemenea, că "evaluează" informaţii conform cărora o femeie ar fi fost trimisă de Epstein la reşedinţa regală Royal Lodge în 2010, posibil pentru a întreţine relaţii sexuale cu Andrew.

Fratele regelui a negat întotdeauna orice faptă ilegală, dar a păstrat tăcerea cu privire la noile acuzaţii care au apărut din octombrie anul trecut.

După interogatoriu, prinţul căzut în dizgraţie a fost fotografiat părăsind o secţie de poliţie din apropierea oraşului Sandringham. Fotografia îl arată obosit, cu ochii mari, în spatele unei maşini.

Pentru The Telegraph, această arestare va rămâne "cea mai dăunătoare zi pentru monarhie".

Într-o declaraţie rară, în urma arestării lui Andrew de joi, regele Charles al III-lea şi-a exprimat "cea mai profundă îngrijorare" şi a afirmat că justiţia trebuie "să-şi urmeze cursul".

Monarhul îşi deposedase deja fratele mai mic de toate titlurile regale în octombrie, în urma unor noi dezvăluiri despre legăturile lui Andrew cu Epstein.

Potrivit lui Roya Nikkhah, expert în domeniul regal la Sunday Times, încrederea în familia regală este "în pericol de a fi erodată" după această arestare fără precedent, prima de acest fel din secolul al XVII-lea.

"Era deferenţei care a prevalat în timpul domniei reginei Elisabeta a II-a s-a încheiat, iar aceasta este o provocare uriaşă pentru Charles", a adăugat ea.

Arestarea a demonstrat, de asemenea, că familia regală nu mai este de neatins.

"Mă bucur foarte mult că nimeni nu este mai presus de lege", a comentat Jo Mortimer, o pensionară în vârstă de 64 de ani, interpelată de un jurnalist AFP lângă secţia de poliţie din Norfolk, unde fostul prinţ a fost interogat.

Ca semn al acestei schimbări, regele nu fusese informat despre arestarea fratelui său, a subliniat presa britanică.