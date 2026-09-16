Fostul președinte al Kosovo, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război

Hashim Thaçi, președintele Kosovo în perioada 2016-2020, a fost găsit vinovat miercuri, 16 septembrie, de crime de război de un tribunal special pentru Kosovo cu sediul la Haga. Fostul șef al statului a fost condamnat la 25 de ani de închisoare.

Hashim Thaçi Foto: EPA-EFE

Thaci, în vârstă de 58 de ani, a fost condamnat la închisoare pentru fapte precum omor, tortură şi detenţie ilegală, comise în calitate de comandant al Armatei de Eliberare din Kosovo (UCK), scrie Agerpres.

UCK a fost o organizație de gherilă separatistă formată în principal din albanezi kosovari, care a urmărit obținerea independenței Kosovo față de Republica Federală Iugoslavia. Organizația a devenit una dintre principalele forțe implicate în conflictul din Kosovo de la sfârșitul anilor ’90 și a fost considerată organizație teroristă de autoritățile sârbe și iugoslave.

Camerele Specializate pentru Kosovo l-au găsit vinovat pe Thaçi pentru uciderea a 96 de persoane, detenția ilegală a 385 de persoane, torturarea a 303 persoane și tratamente crude aplicate altor aproximativ 50.

Instanța a stabilit că acesta a participat activ la comiterea infracțiunilor și le-a încurajat. Thaçi a negat acuzațiile și poate contesta verdictul în apel.

„Camera vă condamnă la o singură pedeapsă de 25 de ani de închisoare, din care se deduce perioada de detenţie deja executată. Amploarea şi natura crimelor comise au fost extrem de grave

Aşa-zisele informaţii secrete pe baza cărora multe dintre aceste victime au fost arestate, închise şi ucise nu erau altceva decât zvonuri neverificate. Pe baza acestor informaţii, victimele au fost etichetate drept spioni şi colaboratori şi supuse unor tratamente violente”, a declarat preşedintele tribunalului, Charles Smith, în timpul citirii verdictului.

Hashim Thaçi a ascultat impasibil verdictul, după mai bine de trei ani de proces.

Fostul președinte al Kosovo a demisionat în 2020 și s-a predat autorităților de la Haga, unde a fost reținut. Acuzațiile au vizat crime, tortură, persecuții și detenții ilegale comise de membri ai UCK în timpul și imediat după războiul din Kosovo. Conflictul, soldat cu aproximativ 13.000 de morți, s-a încheiat după intervenția NATO împotriva forțelor sârbe.