 Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, acuzată oficial de trădare. Ce declarații a făcut despre președintele ucrainean | adevarul.ro
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Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski, acuzată oficial de trădare. Ce declarații a făcut despre președintele ucrainean

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Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost pusă oficial sub acuzare pentru trădare de patrie, au anunțat marți Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Parchetul ucrainean. Iulia Mendel, care locuiește în prezent în străinătate, a criticat în repetate rânduri conducerea de la Kiev și l-a acuzat pe Zelenski de corupție și de lipsa voinței de a pune capăt războiului cu Rusia.

Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
Iulia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: X/@vladi2726

Potrivit SBU, acuzațiile vizează desfășurarea unor „activități informaționale subversive împotriva Ucrainei”. Autoritățile de la Kiev au transmis că depun eforturi pentru ca Mendel să răspundă în fața justiției ucrainene, relatează Agerpres, citând agenția EFE.

Iulia Mendel a fost purtătoarea de cuvânt a lui Volodimir Zelenski în perioada 2019-2021. După începerea invaziei ruse, în 2022, aceasta a publicat o carte despre experiența sa în cadrul administrației prezidențiale.

Numele fostei oficiale a revenit în atenția publică în luna mai a acestui an, după un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson. Mendel a făcut atunci o serie de afirmații dure la adresa fostului său șef, pe care l-a descris drept instabil emoțional și lipsit de empatie. Ea a susținut că Zelenski își schimbă comportamentul în funcție de interlocutor și că îi tratează pe oameni ca fiind „de unică folosință”.

Tot în cadrul interviului, Mendel l-a acuzat pe președintele ucrainean de corupție și de tendințe autoritare și a susținut, fără a prezenta dovezi, că acesta ar consuma cocaină.

Ulterior, fosta purtătoare de cuvânt a criticat și sancțiunile impuse de Zelenski, printr-un decret, pentru răspândirea dezinformării și a propagandei ruse. Ea a afirmat că liderul ucrainean îi atacă pe cei care îi contestă versiunea asupra evenimentelor.

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