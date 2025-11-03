Preşedintele Finlandei avertizează: „Am intrat într-o nouă eră în ceea ce priveşte armele nucleare”

Preşedintele finlandez Alexander Stubb avertizează că lumea intră într-o „nouă eră a armelor nucleare”, marcată de tensiuni crescânde între marile puteri şi de posibila reluare a testelor atomice de către Statele Unite.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat luni, 3 noiembrie, la Helsinki, că omenirea a intrat într-o „nouă eră a armelor nucleare”, pe fondul afirmaţiilor controversate ale preşedintelui american Donald Trump, care şi-a exprimat intenţia de a relua testele nucleare, o practică abandonată de Washington de peste trei decenii.

Declaraţiile lui Alexander Stubb vin în contextul mai larg al retoricii tot mai agresive privind echilibrul nuclear global şi al repoziţionării strategice a Finlandei în cadrul NATO, notează barrons.com.

„Logica descurajării şi stabilitatea strategică între superputeri sunt în plină schimbare”, a afirmat Alexander Stubb, subliniind că actualul context geopolitic marchează o ruptură faţă de epoca precedentă, în care armele nucleare erau percepute ca instrumente de descurajare, nu de presiune politică.

„Am intrat într-o nouă eră în ceea ce priveşte armele nucleare, în care, din păcate, importanţa acestor arme nu încetează să crească”, a avertizat preşedintele finlandez.

Anunţul lui Donald Trump, făcut săptămâna trecută, a provocat reacţii de îngrijorare şi proteste la nivel global, în condiţiile în care nu este clar dacă Washingtonul chiar va relua testele armelor capabile să transporte ogive nucleare sau să efectueze detonări experimentale, suspendate încă din 1992.

Contextul devine cu atât mai tensionat cu cât, în ultimele zile, Rusia a anunţat efectuarea unor teste cu arme cu propulsie nucleară, printre care drona subacvatică Poseidon şi racheta de croazieră Burevestnik.

De la sfârşitul Războiului Rece, nicio mare putere nu a mai efectuat teste nucleare oficiale, excepţie făcând Coreea de Nord, care a realizat şase astfel de teste între 2006 şi 2017. Ultimul test nuclear sovietic datează din 1990, iar al Chinei din 1996.

Vă reamintim faptul că duminică, 2 noiembrie, preşedintele Donald Trump a susţinut că Beijingul şi Moscova ar fi reluat testele nucleare în secret, acuzaţie pe care China a negat-o categoric.

„Statele Unite vor face acelaşi lucru”, a declarat liderul american, stârnind noi semne de întrebare privind direcţia politicii nucleare a Washingtonului.

În acest context, Alexander Stubb a lansat o întrebare esenţială pentru securitatea regională: „Cum putem consolida împreună capacitatea noastră de descurajare? Cum putem controla escaladarea?”.

Pentru Finlanda, ţară cu o frontieră de peste 1.340 de kilometri cu Rusia, aceste dileme devin vitale, astfel că, după aderarea la NATO în 2023, Helsinki a renunţat la tradiţia sa de neutralitate militară şi a început să îşi redefinească rolul strategic în cadrul Alianţei.