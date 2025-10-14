Scădere „surprinzătoare” a ajutorului militar acordat Ucrainei în ultimele luni

Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut dramatic în ultimele luni, conform unui raport al Institutului Kiel publicat pe 14 octombrie, relatează Kyiv Independent.

Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut în lunile iulie și august, în ciuda inițiativei Listei de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), care permite aliaților europeni NATO ai Ucrainei să achiziționeze arme pentru Kiev de la SUA.

„Scăderea ajutorului militar în iulie și august este surprinzătoare. În ciuda inițiativei PURL a NATO, Europa își reduce sprijinul militar general. Va fi crucială evoluția cifrelor în toamnă”, a declarat Christoph Trebesch, șeful Ukraine Support Tracker și director de cercetare la Institutul Kiel.

În iulie și august, ajutorul militar total acordat Ucrainei a scăzut cu 43% față de suma primită în prima jumătate a anului. La începutul anului, pe măsură ce SUA au încetat să mai ofere noi pachete de ajutor militar, aliații europeni ai Ucrainei au intervenit pentru a umple golul.

Institutul Kiel a constatat că Kievul a continuat să primească un sprijin constant în prima jumătate a anului 2025, care a depășit chiar volumele furnizate anterior. Ajutorul militar din Europa către Ucraina a scăzut cu 57% în iulie și august, chiar dacă aliații europeni ai Ucrainei au continuat să contribuie prin programul PURL al NATO.

Deși ajutorul militar a scăzut în ultimele luni, ajutorul financiar și umanitar către Ucraina a rămas constant.

„Nivelul general al sprijinului financiar și umanitar a rămas relativ stabil — chiar și în absența contribuțiilor SUA”, a declarat Trebesch. „Este crucial ca această stabilitate să se extindă și la sprijinul militar, întrucât Ucraina se bazează pe acesta pentru a-și susține eforturile de apărare pe teren.”

Mai multe țări europene au promis sprijin pentru Ucraina prin intermediul inițiativei PURL.

Danemarca a alocat aproximativ 90 de milioane de dolari, în timp ce Suedia a contribuit cu 275 de milioane de dolari, iar Norvegia cu aproximativ 135 de milioane de dolari.

Olanda a finanțat primul pachet de ajutor, de 590 de milioane de dolari, iar Germania s -a angajat să ofere Ucrainei 500 de milioane de dolari.