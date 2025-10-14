„Presiuni asupra lui Putin, presiuni asupra aliaților”. Trump ar lega acordul privind livrarea rachetelor Tomahawk de transferul de Taurus

Președintele SUA, Donald Trump, se apropie de o decizie istorică privind furnizarea către Kiev a rachetelor de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, o măsură care, potrivit oficialilor occidentali, a fost determinată în mare parte de recentele atacuri devastatoare ale Rusiei asupra rețelei electrice a Ucrainei.

Această mișcare este calculată strategic nu numai pentru a consolida apărarea Ucrainei, ci și pentru a forța aliații europeni reticenți, în special Germania în ceea ce privește racheta Taurus, „să urmeze exemplul”, potrivit unor surse bine informate pe această temă, care au vorbit luni cu Kyiv Post. O posibilă livrare a armei emblematice a Marinei SUA, cu o rază de acțiune de 1.550 de mile, marchează o schimbare semnificativă în politica SUA, pe care Trump o consideră catalizatorul necesar pentru a pune capăt ezitării europene.

Această presiune generează deja mișcări diplomatice publice, cancelarul german Friedrich Merz anunțând luni că va discuta cu Trump despre „eforturile noastre comune de a contribui, de asemenea, la încheierea războiului din Ucraina”.

Summit Zelenski-Trump

Punctul culminant al acestor manevre strategice va fi o întâlnire cu miză mare la Washington. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ajunge la Casa Albă vineri, în cadrul unei vizite axate pe asigurarea unor capabilități cruciale.

Semnalele recente date de Trump indică o frustrare crescândă față de refuzul Rusiei de a se angaja în negocieri de pace, ducând la o posibilă schimbare de direcție în ceea ce privește armele cu rază lungă de acțiune, despre care Moscova a avertizat anterior că ar distruge relațiile bilaterale.

„Aș putea să spun Rusiei: «Uite, dacă acest război nu este soluționat, le voi da rachete Tomahawk». Este o armă cu putere incredibilă, o armă foarte ofensivă. Și, sincer, Rusia nu are nevoie să vadă asta.”

Amenințarea are menirea de a pune o presiune masivă atât asupra Moscovei, cât și asupra partenerilor occidentali ezitanți, au declarat surse pentru Kyiv Post.

Zelenski și a anunțat vizita la Washington pe rețelele de socializare, precizând că principalul obiectiv este „apărarea aeriană și capacitățile noastre pe termen lung menite să exercite presiune asupra Rusiei în scopul păcii”.

El a confirmat că delegația sa – inclusiv prim-ministrul și înalți oficiali din domeniul apărării și securității – a plecat deja și va avea întâlniri inclusiv cu reprezentanții unor companii din domeniile apărării și energetic.

Cooperare strategică în domeniul apărării

Vizita lui Zelenski va explora, de asemenea, un potențial rol al Ucrainei în strategia internă de apărare antirachetă a SUA, a declarat o altă sursă pentru Kyiv Post.

Această conexiune face parte din viziunea lui Trump pentru inițiativa de apărare antirachetă „Golden Dome for America”, un program menit să modernizeze apărarea SUA împotriva tuturor tipurilor de amenințări aeriene, inclusiv a rachetelor hipersonice, pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea adversarilor nucleari precum Rusia, China și Coreea de Nord.

Legătura cu programele de apărare a teritoriului american sugerează că decizia privind Tomahawk privește nu doar ajutorul extern, ci și integrarea eforturilor militare ale Ucrainei într-o strategie de securitate americană mai amplă, orientată spre viitor, au explicat sursele.

Impact strategic asupra Rusiei

Discuția cu privire la Tomahawk este considerată de analiști o escaladare calculată cu obiective multiple, între care lovirea directă a capacității Rusiei de a purta război, potrivit lui Glen Howard, președintele think-tank-ului american Saratoga Foundation.

„Cred că Trump folosește acțiunile recente din Gaza pentru a revigora agresiv o campanie de «presiune maximă» împotriva Rusiei”, a declarat Howard pentru Kyiv Post.

În ceea ce privește presiunea europeană, Howard lansează ipoteza: „Dacă SUA furnizează Ucrainei avioane Tomahawk, acest lucru ar crește, fără îndoială, presiunea asupra Germaniei, care până acum a rezistat furnizării rachetelor Taurus”.

„Această mișcare schimbă considerabil peisajul strategic, în special în ceea ce privește Podul peste Strâmtoarea Kerci și soarta acestuia”, a concluzionat el.

Criza umanitară: urgența majoră

Principalul catalizator al schimbării agresive de politică a Washingtonului este dezastrul umanitar tot mai mare, rezultat din campania aeriană masivă și țintită a Rusiei înainte de iarnă, așa cum a subliniat Yuriy Boyechko, CEO al organizației non-profit Hope for Ukraine, cu sediul în SUA.

Într-o declarație acordată luni publicației Kyiv Post, Boyechko a subliniat, citându-l pe Zelenski, că Rusia a lansat săptămâna trecută un volum uriaș de arme aeriene - peste 4.500 de drone, rachete și bombe cu planare.

„Acest volum... arată că Rusia investește resurse masive în campania sa aeriană, încercând să copleșească apărarea aeriană a Ucrainei. Nu este vorba de lupte aleatorii; este o strategie militară calculată, menită să creeze un dezastru umanitar. Atacurile vizează în mod specific centralele electrice, substațiile și infrastructura de gaze. Aceasta este o tactică terifiantă menită să întrerupă încălzirea și electricitatea pentru milioane de familii din Ucraina, inclusiv în orașe mari precum Kiev și Odesa, într-un moment în care temperaturile scad”, a subliniat el.



