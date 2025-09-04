Video Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite

Forțele aeriene ucrainene au emis joi, 4 septembrie, o avertizare privind un atac cu rachete balistice în apropierea unui punct de control la intrarea în satul Novoselivka, din regiunea Cernihiv. Au fost vizați angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați.

Atacul cu rachete a vizat angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați. Două persoane au decedat, potrivit focus. Geniștii lucrau lângă Cernihiv.

„Se știe în prezent că două persoane au murit și opt au fost rănite în atacul cu rachete rusești. Aceștia lucrau într-o misiune umanitară de deminare pentru Consiliul Danez pentru Refugiați, o organizație non-guvernamentală”, a transmis șeful administrației militare regionale Cernihiv, Veaceslav Chaus.

Răniții primesc asistența necesară la unitățile medicale. Ofițerii de poliție lucrează la fața locului și documentează consecințele atacului.

„Un alt act de teroare fără sens din partea Rusiei. Este un atac asupra celor care ajută la depășirea consecințelor războiului”, a spus Veaceslav Chaus.

Reacția Consiliului Danez pentru Refugiați (DRC) privind atacul cu rachete

„Cu profundă tristețe, Consiliul Danez pentru Refugiați (DRC) confirmă că unul dintre siturile noastre umanitare de deminare din Ucraina a fost lovit de o rachetă în cursul zilei de astăzi. Atacul a provocat moartea a doi colegi ucraineni și rănirea altor opt. Prioritatea noastră imediată este să ne asigurăm că răniții primesc îngrijiri medicale de urgență și că familiile celor afectați sunt sprijinite în acest moment incredibil de dificil”, a transmis Consiliul Danez pentru Refugiați.

Potrivit sursei citate, la momentul incidentului, echipele DRC desfășurau activități umanitare pur civile, „lucrând la dezamorsarea minelor terestre și a resturilor explozive de război pentru a proteja comunitățile și a permite accesul în siguranță la infrastructura esențială, terenurile agricole și locuințele”.

„Acest atac asupra unei operațiuni umanitare civile reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar (DIU). Lucrătorii umanitari, precum și comunitățile pe care le deservesc, nu trebuie să fie niciodată ținta atacurilor în timp ce desfășoară activități de salvare a vieților. Facem apel la toate părțile să respecte și să susțină dreptul internațional și să garanteze în permanență siguranța și protecția personalului și operațiunilor umanitare”, a mai transmis Consiliul Danez pentru Refugiați.