Intervenție de urgență în Baia Mare. Pompierii au salvat un copil de doi ani, ieșit pe pervazul unui geam

Un copil de doi ani a fost salvat de pompierii militari, duminică seara, după ce a ieșit pe pervazul geamului. Micuțul stătea la primul etaj al unui bloc de locuințe din municipiul Baia Mare, riscul de a cădea fiind uriaș. Intervenția rapidă a pompierilor a prevenit o posibilă tragedie.

Pompierii au reușit să coboare copilul în siguranță de pe pervaz. Foto: Vasile Dale Facebook

La fața locului, Detașamentul de Pompieri Baia Mare a mobilizat o autospecială de primă intervenție și comandă echipată cu pernă de salvare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare ușoară și un echipaj de terapie intensivă mobilă.

„Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Baia Mare au intervenit, în această seară, pentru salvarea unui copil în vârstă de 2 ani, care a ieșit pe pervazul unui geam situat la etajul I al unui imobil din municipiul Baia Mare, strada Cuza Vodă, nr. 4A”, a transmis ISU Maramureș.

Pompierii au reușit să coboare copilul în siguranță de pe pervaz.

Copilul este evaluat medical la fața locului de echipajul de terapie intensivă mobilă, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș.