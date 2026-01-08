Video Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului, până la Turnul Eiffel

Fermierii francezi au intrat joi dimineață cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până în zona Turnului Eiffel, pentru a-și exprima revendicările. Sectorul agricol este mobilizat de mai multe săptămâni în întreaga Franţă.

„Se plimbă prin Paris”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al sindicatului Coordination Rurale. „Câteva zeci de tractoare” au pătruns în capitala franceză dinspre sud şi au circulat inclusiv pe bulevardul Champs-Élysées. Potrivit unor surse sindicale şi unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, citaţi de Agerpres, aproximativ douăzeci de fermieri se aflau în zona Turnului Eiffel, unde au parcat în jur de zece tractoare.

Coordination Rurale protestează în special faţă de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi ţările Mercosur, dar şi împotriva modului în care Guvernul francez a gestionat focarul de dermatoză nodulară bovină, situaţie care a provocat nemulţumiri în rândul fermierilor din sud-vestul Franţei la începutul lunii decembrie.

Din iarna anului 2024, fermierii cer simplificarea procedurilor administrative şi relaxarea reglementărilor, în special a celor europene, pe care le consideră prea restrictive şi generatoare de concurenţă neloială.

„Vom veni cu orice preţ pentru a ne exprima revendicările”, a declarat miercuri pentru AFP Eloi Nespoulous, preşedintele filialei din Occitanie a sindicatului Coordination Rurale, în timp ce conducea un convoi de aproximativ 40 de tractoare.

La rândul său, preşedintele naţional al sindicatului, Bertrand Venteau, a afirmat anterior că doreşte să îşi prezinte „paşnic” revendicările parlamentarilor francezi şi în locuri simbolice din Paris, chiar dacă acest lucru ar putea duce la reţinerea unor protestatari de către forţele de ordine.

Prefectura Poliţiei din Paris a emis miercuri seara un ordin prin care a interzis accesul tractoarelor în mai multe zone sensibile ale capitalei, printre care Palatul Élysée, sediul Guvernului de la Matignon, Parlamentul, Ministerele Agriculturii şi Tranziţiei Ecologice, precum şi piaţa angro din Rungis.