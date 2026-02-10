Revolta edililor. Primarii au venit la București. Și au plecat. Concluziile după întâlnirea cu Bolojan și Grindeanu

Atmosfera de la dezbaterea Asociației Comunelor din România, la care au participat și lideri ai coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan, a fost încărcată de tensiune. Un nou concurs de replici dure, al cărui câștigător nu este clar, s-a desfășurat, marți, în Parlament. De departe, premierul a fost ținta principală a săgeților lansate. Însă nu a fost uitat nici președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au participat marți, 10 februarie, la dezbaterea cu tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România, chiar în timpul unei greve demonstrative desfășurate în peste 1.500 de primării.

În fața liderilor locali, premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, au fost aspru criticați de primari, care nu s-au limitat doar la întrebări, ci au și tras concluzii dure despre planurile guvernamentale. Edilii prezenți și-au manifestat nemulțumirea față de argumentele celor doi, contestând reforma administrației locale, modalitatea în care aceasta ar urma să fie adoptată, precum și impactul asupra investițiilor și personalului din primării — în special în contextul reducerilor impuse de la nivel central. Atât Bolojan, cât și Grindeanu au fost întrerupți în repetate rânduri de criticile și reacțiile primarilor nemulțumiți de direcția în care merge reforma.

Bolojan și Grindeanu, ținta criticilor

Premierul Ilie Bolojan le-a spus primarilor că „lucrurile în administrația locală și cea centrală nu vor mai putea fi așa cum eram obișnuiți”. Alternativa, în lipsa unor măsuri de eficientizare, este reducerea numărului de comune, a avertizat liderul Guvernului.

„Mi-aş dori să avem o lege a salarizării, în care să văd creşteri de salarii acolo unde trebuie, dar poate să vedem şi tăieri de salarii acolo unde s-a sărit peste cap”, a precizat premierul provocând reacții din sală.

Discursul liderului PSD, Sorin Grindeanu, a fost în extrema cealaltă: „În ultima perioadă s-a încercat cu bună știință și aproape cu toate mijloacele diabolizarea primarului din România”, a subliniat președintele PSD, respingând tăierile „paușale”. Acesta le-a promis liderilor locali că „nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor”, indicând totodată că „înghețarea investițiilor ar fi un act de sabotaj economic”.

Între cei mai aplaudați a fost liderul ACoR, Emil Drăghici, care a făcut mai multe observații: „V-ați raportat de multe ori la Uniunea Europeană, dar ce ce nu ați spus niciodată care este nivelul salarizării în România”, „nu ați făcut nimic altceva decât să ne împachetați, rând pe rând”, „măsurile conduc din nou la izgonirea tinerilor”.

Primarii i-au reproșat în principal premierului declarațiile cu privire la majorarea taxelor locale, făcute chiar cu o seară înainte și l-au acuzat de măsuri luate „pe picior”.

„Decembrie este luna cadourilor. Trebuia să fie făcută (n. r. - ajustarea taxelor) undeva în mai-iunie, astfel încât să se poată face și calculele necesare, și aplicațiile informatice, dar Guvernul se străduiește în luna cadourilor să dea un cadou, prin care scoate banii din buzunarele oamenilor, pe mâna primarilor, ăia mulți și proști, care ați spus, nu de puține ori, că au mărit”, a spus Emil Drăghici, primar independent al comunei Vulcana-Băi, susținut de PSD în alegeri.

„Când am auzit eu aseară că dumnevoastră ați declarat că primarii sunt cei care au stabilit taxele și impozitele mărite pe care nu le pot plăti cetățenii, am încremenit pe scaun. Nu știam ce să cred”, a strigat Mariana Gâju, primar al comunei Cumpăna, din județul Constanța.

De tirul primarilor nu a scăpat nici Sorin Grindeanu. Același primar independent, Emil Drăghici, i-a atras atenția că este parte a procesului de decizie: „Tot ce ați spus dumneavoastră este, sigur, pe placul tuturor din sală. Dar dacă veți fi întrebat de colegii mei primari «Păi bine, mă, nu-ți plac măsurile, dar nu votarăți împreună»?”

Cu ce au plecat aleșii locali de la întâlnirea cu liderii coaliției

Am discutat cu mai mulți primari veniți la București pentru a‑și susține revendicările în discuțiile cu reprezentanții guvernului. Unii au subliniat nevoia investițiilor la nivel local, alții au atras atenția asupra banilor colectați din taxe și impozite. Mulți au avertizat că, pe măsură ce se apropie finalul mandatului, se va vedea clar ce s‑a promis și ce s‑a realizat.

„Am venit astăzi aici pentru a avea o administrație publică locală, normală și decentă, în folosul comunității și a cetățenilor din comunitățile noastre. (...) Când spun de normalitate, spun că trebuie să avem apă, să avem canalizare, să avem gaze naturale, străzi modernizate prin asfaltare, iluminate, centre medicale, centre culturale, centre educaționale, centre pentru sportivi. Avem proiecte. Toate acele proiecte necesită cofinanțare”, a explicat pentru „Adevărul” Costel Iosub (PSD), primar al comunei Tătăruși, din județul Iași, de peste 20 de ani.

Edilul altei comune, Paul Nursa, a atras atenția asupra neînțelegerilor privind colectarea taxelor locale: „Problema reală nu este doar nivelul taxelor, ci faptul ca impozitele și taxele colectate să rămână la nivel local, acolo unde sunt cele mai mari nevoi! Altfel, corectăm decizii luate la centru tot pe spatele administrațiilor locale”.

„Noi reprezentăm peste 9 milioane de locuitori al României și ne-am angajat în campanii electorale, în tot ce am făcut, că o să le asigurăm o viață mai bună, o calitate a vieții și multe lucruri nu o să se poată realiza, multe proiecte o să stagneze. (...) cea mai mare greșeală este să stopezi investițiile”, a spus primarul comunei Fărcaș, Ioan Stegerea.

„Am fost obligați să aplicăm ordonanța Guvernului prin care să mărim aceste taxe și impozite”, se plânge un alt edil.

„Ne-am lovit de un zid”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că sprijină posibilitatea ca primăriile să reducă taxele locale până la nivelul de bază, în cazul în care acestea au fost majorate peste acest plafon. El a subliniat totodată că veniturile suplimentare din taxe și impozite colectate rămân la dispoziția comunităților locale, pentru a fi folosite în interesul acestora.

În ciuda asigurărilor de la centru, edilii nu au părut prea încrezători. „Ne-am lovit de un zid. Am văzut două discursuri antagonice, al domnului președint Grindeanu, care a spus și a înțeles că administrația locală are nevoie, nu de ajutor, de normalitate să continuăm ceea ce am început. Și pe partea cealaltă am văzut acea stâncă de neclintit din partea premierului Bolojan”, a explicat primarul Costel Iosub.

O altă nemulțumire indicată de primarii cu care am stat de vorbă este lipsa asumării și a coerenței în deciziile liderilor de la centru, care nu reușesc să ajungă la un numitor comun. „Din păcate, și astăzi am asistat la un ping-pong al declarațiilor între cei doi lideri, care nu face decât să adâncească neîncrederea în administrația centrală. În loc de decizii clare și asumate, vedem pase de responsabilitate, iar acest lucru se simte imediat în teritoriu”, arată unul dintre primari.

„După poziția de neclintit a premierului, puțin se vor remedia lucrurile. E constrâns din toate părțile și cel mai simplu e să atace unitățile administrative, primarii, noi nu suntem magistrați”, concluzionează un alt primar.

Deocamdată edilii se vor întoarce acasă, însă, „dacă acest mod de a face politică va continua, efectele se vor vedea inevitabil la alegerile din 2028, când nemulțumirea acumulată riscă să se transforme într-un val de suveranism care va mătura tot”, avertizează Paul Nursa, edilul comunei Plugaru.