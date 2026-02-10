Pentagonul pregătește o nouă bază militară în Australia, în eventualitatea unui conflict cu China

Statele Unite plănuiesc să desfășoare până la patru submarine nucleare la o bază navală din vestul Australiei începând cu 2027, ca parte a unei strategii mai ample de descurajare a Chinei în regiunea Indo-Pacific, relatează The Wall Street Journal.

Potrivit planurilor Pentagonului, submarinele americane vor fi staționate la baza navală HMAS Stirling, situată în Australia de Vest. Canberra investește miliarde de dolari în extinderea infrastructurii existente și în construirea unui complex de mentenanță în apropiere, care să poată susține prezența submarinelor nucleare americane pe termen lung.

De ce Australia

Pentru Washington, desfășurarea submarinelor în Australia oferă un avantaj strategic important într-un eventual conflict cu China. În prezent, o parte semnificativă a flotei americane de submarine este bazată pe insula Guam, un teritoriu care ar putea deveni o țintă timpurie în cazul unui război în regiune.

Australia de Vest este mai aproape de puncte sensibile precum Marea Chinei de Sud și Taiwan, dar suficient de departe pentru a nu se afla pe „prima linie” a unui conflict. În plus, posibilitatea de a efectua lucrări de întreținere și reparații într-o locație alternativă ar reduce presiunea asupra bazelor americane din Guam, Pearl Harbor sau de pe teritoriul continental al SUA, care funcționează deja la capacitate maximă.

„Într-un conflict, vrei ca navele avariate să revină cât mai rapid în luptă. Această poziționare geografică completează ceea ce avem deja în Guam și Pearl Harbor și permite Marinei SUA să reacționeze mai rapid”, a declarat contraamiralul Lincoln Reifsteck.

Investiții majore în infrastructură

Pe continent, Australia a alocat până acum aproximativ 8,4 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unui complex de construcții și reparații navale în suburbia Henderson, în apropiere de Perth. Acesta ar urma să includă docuri uscate, esențiale pentru lucrări de amploare asupra submarinelor nucleare.

Potrivit experților, facilitățile australiene vor trebui să fie mai mari decât cele din Guam, deoarece vor găzdui un centru permanent de reparații la țărm. Acest lucru ar putea permite Marinei SUA să efectueze lucrări majore în Australia și să reducă timpul petrecut ulterior în șantierele navale din Statele Unite.

Rotație oficială, prezență de facto

Deși Australia nu permite oficial baze militare străine permanente, autoritățile descriu desfășurarea submarinelor americane ca fiind una „rotațională”. Cu toate acestea, pregătirile sugerează o prezență de durată. Aproximativ 1.200 de membri ai personalului militar și civil din SUA și Marea Britanie ar urma să fie relocați în regiune. Și Regatul Unit intenționează să aibă un submarin staționat la Stirling.

Planurile ridică provocări semnificative pentru Australia, care nu a operat până acum submarine nucleare. Unii analiști avertizează că punerea în funcțiune a docurilor uscate la timp ar putea fi dificilă. Autoritățile australiene iau în calcul soluții temporare, precum docuri plutitoare, cel puțin până la începutul anilor 2030.

Obstacole și îngrijorări locale

Costurile totale ale proiectului ar putea crește cu încă 9 miliarde de dolari, iar recrutarea forței de muncă specializate este de asemenea considerată o provocare. Există și îngrijorări în rândul comunităților locale legate de gestionarea deșeurilor radioactive, presiunea asupra pieței imobiliare și riscul ca regiunea să devină o țintă militară.

AUKUS și dilema suveranității

Desfășurarea submarinelor americane face parte din acordul de securitate AUKUS dintre SUA, Marea Britanie și Australia. Conform pactului, Australia ar urma să primească propriile submarine nucleare de clasă Virginia începând cu anii 2030. În prezent, flota australiană este formată din submarine diesel-electrice.

Există însă îndoieli legate de capacitatea industriei americane de a livra aceste submarine, în contextul întârzierilor din șantierele navale din SUA.

Fostul premier australian Malcolm Turnbull a criticat acordul, afirmând că găzduirea submarinelor americane fără a avea propriile submarine nucleare ridică probleme de suveranitate. „Nu cred că este în interesul Australiei”, a spus el, adăugând că AUKUS reprezintă „o concesie majoră a suveranității australiene”.

Avantaje strategice

Susținătorii planului spun că prezența submarinelor americane va crea locuri de muncă și va oferi Australiei beneficii de securitate, inclusiv protejarea rutelor maritime esențiale pentru o economie dependentă de comerțul maritim.

Într-un eventual conflict, baza din Stirling ar putea juca un rol-cheie în controlul rutelor de navigație din nordul Australiei și în limitarea comerțului maritim chinez. Deși China ar putea lovi baza cu rachete, distanța mai mare față de alte facilități americane ar face un astfel de atac mai dificil.

Recent, presa a relatat că Pentagonul analizează în continuare amploarea implicării SUA în parteneriatul AUKUS, pe fondul dezbaterilor interne privind costurile și riscurile strategice ale acestui angajament.