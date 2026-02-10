Video Rapid a fost eliminată din Cupa României și a ratat primul obiectiv al sezonului. O fostă legendă a giuleștenilor i-au produs suferința

După jocurile disputate marți seară, s-au aflat primele echipe calificate în sferturile Cupei României la fotbal.

FC Argeș a obținut victoria cu divizionara secundă CSC Dumbrăvița, scor 2-1, și a încheiat pe primul loc Grupa A. Rezultatul de egalitate dintre CFR Cluj și Rapid, scor 1-1, i-a avantajat pe ardeleni, care aveau un punct avans înaintea etapei.

Astfel, CFR Cluj, pregătită de fosta gloria a giuleștenilor - Daniel Pancu, ocupă locul doi și, cu cinci puncte, obține calificarea în sferturile de finală alături de FC Argeș.

Partida din Gruia, închisă în primele 45 de minute, s-a deschis după pauză. Deblocarea tabelei a avut loc în minutul 65, dintr-un penalty obținut de Alibek. Korenica a executat și i-a adus pe clujeni în avantaj.

Rapidiștii au reușit să restabilească egalitatea prin Pașcanu, în minutul 88, după o fază încurcată în careul clujenilor. Finalul de meci a fost unul nebun, oaspeții având două șanse bune de a marca golul victoriei și al calificării. Tabela a rămas însă neschimbată și CFR Cluj obține calificarea, în timp ce Rapid este eliminată. Formația lui Costel Gâlcă mai are ca obiectiv doar campionatul, unde se află pe locul secund după 26 de etape, la un punct de liderul Universitatea Craiova.

În primul meci al zilei, Sănătatea Cluj și Petrolul Ploiești s-au întâlnit într-un meci fără miză, ambele echipe fiind deja matematic eliminate din competiție. Ploieștenii s-au impus cu 3-1, toate golurile fiind marcate în repriza secundă.