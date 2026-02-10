search
Marți, 10 Februarie 2026
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control rutier, în 2026

Publicat:

Mulți șoferi nu realizează că pot avea dificultăți la volan și probleme la un control rutier chiar dacă nu au consumat substanțe interzise, ci au urmat doar tratamente medicale, prescrise sau fără rețetă. Ministerul Sănătății îi invită să consulte lista medicamentelor autorizate în România care conțin substanțe ce pot prezenta efecte psihoactive și pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule.

Medicamentele obișnuite pot afecta condusul. FOTO Shutterstock
Medicamentele obișnuite pot afecta condusul. FOTO Shutterstock

„Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătații, precum și de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România cu scopul de a informa populația privind medicamentele care pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală”, se arată pe pagina oficială a Ministerului Sănătății

Lista nu cuprinde substanțe a căror utilizare este interzisă (droguri).

Recomandarea Ministerului Sănătății este „de a evita conducerea vehiculelor după administrarea acestor substanțe și de a urma întocmai indicația medicului curant”.

Lista integrală a medicamentelor care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule poate fi consultată AICI.

De ce pot deveni medicamentele o problemă la volan

Tema medicamentelor care pot afecta condusul a devenit în 2026 mai sensibilă ca oricând, pe fondul discuțiilor despre testele rapide din trafic, posibilele erori și necesitatea confirmării prin analize de laborator, potrivit B1Tv.    

Anumite medicamente uzuale pot influența atenția, reflexele și coordonarea, afectând capacitatea de a conduce. În această categorie intră:

- analgezice opioide,

- anxiolitice și sedative,

- antipsihotice,

-antihistaminice care provoacă somnolență

- unele anticonvulsivante.

Faptul că un tratament este legal nu înseamnă automat că ești apt să te urci la volan. Efectele diferă de la o persoană la alta și pot fi amplificate de oboseală sau alcool.

Regula de bază rămâne simplă: dacă un medicament poate provoca somnolență sau încetinește reacțiile, verifică-ți starea reală înainte de a conduce.

Cum reduci riscurile la un control rutier

Gestionarea corectă a unei verificări începe înainte de a porni la drum: păstrează la tine rețeta sau recomandarea medicală, dacă urmezi un tratament care ar putea ridica semne de întrebare; citește cu atenție prospectul și respectă avertismentele privind condusul; evită combinațiile periculoase (medicamente + alcool + oboseală)”

Dacă ești testat în trafic și apare o suspiciune, rămâi calm și urmează procedura. Testele rapide sunt orientative, iar confirmarea se face doar prin analize de laborator. Scopul tău este să ajungi la etapa de clarificare, nu să tranșezi discuția pe loc.

Refuzul recoltării probelor biologice este o greșeală gravă: legislația rutieră sancționează sever această situație, inclusiv penal.

