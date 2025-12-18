search
Joi, 18 Decembrie 2025
Fermierii din UE, inclusiv din România, protestează împotriva acordului Mercosur

Fermierii au venit miercuri, 17 decembrie, cu utilaje agricole și tractoare în fața Parlamentului European din Strasbourg. În timp ce manifestațiile continuă și joi, în toată Franța, blocând mai multe autostrăzi, fermierii din întreaga Europă, inclusiv din România, protestează și în Belgia, la Bruxelles, împotriva acordului Mercosur. 

10.000 de fermieri din toate cele 27 țări participă la manifestațiile din Bruxelles. Protestul fermierilor din UE a fost anunțat de Copa-Cogeca în urmă cu o lună, fiind programat să se desfășoare cu doar câteva ore înainte ca președinta Ursula von der Leyen să plece în Brazilia pentru a încheia acordul UE – Mercosur, precum și în timp ce șefii de stat și de guvern ai UE se reunesc pentru o sesiune importantă a Consiliului European privind viitorul buget al UE.

Proteste de amploare în Bruxelles 

Mai multe state membre ale UE, în special Franța și Italia, au cerut o amânare sau măsuri de protecție mai stricte pentru fermieri, relatează agrarheute.com

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a criticat deja public aceste schimburi de replici, acuzând părți ale UE că acordă prioritate anxietăților politice interne în detrimentul oportunităților economice. El a declarat că, dacă statele UE nu adoptă acordul în decembrie, Brazilia nu îl va continua și nu îl va semna în timpul președinției sale. 

Manifestații în fața Parlamentului European din Strasbourg

Împotriva acordului protestează și fermierii români. Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) i-a cerut, miercuri, într-o scrisoare deschisă, prim-ministrului Ilie Bolojan, ca România să se opună semnării acordului UE-Mercosur.

Acordul riscă să impună sarcini suplimentare și disproporționate celor care asigură securitatea alimentară, susțin aceștia. 

Fermierii au protestat și miercuri, în fața Parlamentului European din Strasbourg, blocând  accesul mașinilor. Franța este cuprinsă de un alt val de proteste, care continuă și joi, 18 decembrie, fiind blocate mai multe autostrăzi din țară. 

Manifestații sau fost anunțate și la Lyon, Rennes, Saint-Lô, Mont-Saint-Michel și Châlons-en-Champagne. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, merge în America Latină pe 20 decembrie pentru a semna acordul. 

