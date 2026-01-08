Bijuterii de peste un milion de euro, create de un designer american, au fost furate de pe Coasta de Azur

Bijuterii aparținând unui creator american, evaluate la peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spațiu turistic în care acesta era cazat pe Coasta de Azur, au anunțat miercuri mai multe surse.

Este vorba despre Chris Aire, designer ale cărui creații au fost purtate de vedete internaţionale precum top-modelul Naomi Campbell şi care a colaborat cu starul baschetului american LeBron James, potrivit AFP și Agerpres.

Potrivit unei surse din cadrul poliţiei franceze, acesta a depus marţi, 6 ianuarie, o plângere la autorităţi, reclamând dispariţia bijuteriilor dintr-o unitate de cazare din Villefranche-sur-Mer, localitate situată în apropiere de Nisa.

Pe lângă bijuterii, hoţii ar fi sustras şi aproximativ 6.000 de euro în numerar.

Parchetul din Nisa a confirmat deschiderea unei anchete pentru furt calificat în formă agravată. Procurorul Damien Martinelli a precizat că este vorba despre „fapte de spargere a unei locuinţe fără violenţă”.

A fost demarată o anchetă pentru identificarea autorilor spargerii și determinarea modului în care au pătruns în locuință. Ancheta a fost încredințată serviciilor locale de poliție specializate în infracțiuni împotriva bunurilor de mare valoare.

Născut în Nigeria și modelat de experiențele sale din Statele Unite, povestea lui Chris Aire demonstrează perseverență și pasiune. A avut diverse slujbe ocazionale dar a ales să își urmeze visurile. Ghidat de fascinația sa pentru pietre prețioase și măiestria artizanală, și-a perfecționat abilitățile sub îndrumarea unui mentor.

Cu o investiție modestă de 5.000 de dolari, Chris Aire s-a lansat în antreprenoriat, stabilindu-și prezența în Los Angeles. Descoperirea sa a venit când legenda NBA Gary Payton i-a comandat să creeze bijuterii din platină cu tematică de baschet, potrivit site-ului oficial.