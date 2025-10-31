search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Fără titlu, dar cu bani. Prințul Andrew va primi o sumă mare și pensie anuală din fonduri private

0
0
Publicat:

Fostul Duce de York urmează să primească o sumă mare de bani și o pensie anuală, menite să-l ajute să nu cheltuie prea mult în viața sa de „cetățean obișnuit”, potrivit informațiilor primite de The Guardian.

Regele Charles îi va plăti prințului Andrew o sumă considerabilă FOTO Arhivă
Regele Charles îi va plăti prințului Andrew o sumă considerabilă FOTO Arhivă

O parte din acest pachet ar putea fi o plată inițială de șase cifre pentru mutarea lui de la Royal Lodge din Windsor într-o locuință privată din Sandringham, Norfolk.

Pe lângă aceasta, ar urma să primească o pensie anuală plătită din fondurile private ale regelui Charles, mult mai mare decât pensia navală de 20.000 de lire pe an pe care o primea până acum. Surse apropiate situației spun că discuțiile despre acest pachet sunt încă în curs.

Acum, fără titlurile sale de prinț și fără stilul „HRH”, Mountbatten-Windsor a fost scos din registrul oficial al aristocrației la câteva ore după ce Palatul Buckingham a anunțat că procesul formal a început.

Un comunicat al palatului, publicat joi, spunea că regele a început procesul pentru a-i retrage lui Andrew titlurile și onorurile și că „avizul formal a fost deja trimis pentru predarea contractului de închiriere” de la Royal Lodge.

De asemenea, Palatul a subliniat că „gândurile și compasiunea lor rămân alături de victimele și supraviețuitorii tuturor formelor de abuz”.

Guvernul a fost consultat înainte de anunț și a spus că decizia regelui este constituțional corectă. Cabinet Office a lucrat împreună cu consilierii regelui pentru a găsi o soluție rapidă și a consultat mai mulți experți constituționali. În final, regele a decis să îi retragă titlurile.

Un decret regal și documentele oficiale care îi vor retrage formal dreptul de a folosi titlul de prinț și stilul HRH vor fi finalizate în următoarele zile.

Un ministru de rang înalt a sugerat vineri că Andrew ar trebui să meargă în SUA dacă i se cere să răspundă la întrebări despre Jeffrey Epstein. Ministrul comerțului, Sir Chris Bryant, a spus la BBC: „La fel ca orice cetățean, dacă ar exista cereri din altă țară, mă aștept ca orice persoană cu bun simț să se conformeze. Aș spune același lucru și în cazul lui Andrew.”

Poliția britanică, Scotland Yard, analizează dacă ar trebui să deschidă noi anchete legate de faptele fostului prinț. În prezent, el este implicat în două investigații.

Chiar dacă pierderea titlurilor este imediată, fostul prinț nu este așteptat să părăsească Royal Lodge până după Crăciun, ceea ce înseamnă că nu va fi prezent la reuniunea familiei regale la Sandringham pentru sărbători.

În ciuda deciziei regelui, Mountbatten-Windsor rămâne pe locul opt la tron. Pentru a schimba acest lucru ar fi nevoie de o lege, dar nu există planuri în acest sens.

„E clar că ar fi nevoie de o catastrofă reală ca el să ajungă rege, având în vedere câți sunt înaintea lui”, spune Joe Little, redactor-șef al Majesty Magazine. „Deci ar fi fost mai simplu să fie retras din linia de succesiune.”

Fostul prinț rămâne și consilier de stat, deși nu este activ, deoarece parlamentul a fost informat că doar regalii activi ar putea să îl înlocuiască pe rege în lipsa acestuia.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
digi24.ro
image
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
stirileprotv.ro
image
O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
gandul.ro
image
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Dani Alves, unul dintre cei mai faimoși jucători din istorie. Ce face astăzi, la 7 luni de când a primit cea mai importantă veste din viața lui
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele ajung în mâna lui Zelenski
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
prosport.ro
image
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
playtech.ro
image
Louis Munteanu a izbucnit în plâns după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu îmi imaginam…”. Foto
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
digisport.ro
image
Hotărâre istorică: ÎCCJ dă undă verde acțiunilor în instanță pentru efectele vaccinării anti-COVID. Victimele pot invoca și răspunderea statului
stiripesurse.ro
image
Incredibil cine este principala suspectă în cazul bătrânei decedate în Pantelimon. O fetiță de doar 12 ani a dezvăluit totul
kanald.ro
image
Dacia anunță două noi modele: un automobil compact și un...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu prețul apei potabile. Legea care schimbă totul
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Soția lui Mihai Leu, dezvăluiri cutremurătoare! Cum se simte Anna de când marele campion nu mai este în viață: „L-am visat. Am simțit că îmi șoptea ceva și zâmbea”
click.ro
image
Obiceiul banal care îți schimbă ziua! Reduce stresul și te ajută să-ți îmbunătățești concentrarea
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă

OK! Magazine

image
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?