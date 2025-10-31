Fără titlu, dar cu bani. Prințul Andrew va primi o sumă mare și pensie anuală din fonduri private

Fostul Duce de York urmează să primească o sumă mare de bani și o pensie anuală, menite să-l ajute să nu cheltuie prea mult în viața sa de „cetățean obișnuit”, potrivit informațiilor primite de The Guardian.

O parte din acest pachet ar putea fi o plată inițială de șase cifre pentru mutarea lui de la Royal Lodge din Windsor într-o locuință privată din Sandringham, Norfolk.

Pe lângă aceasta, ar urma să primească o pensie anuală plătită din fondurile private ale regelui Charles, mult mai mare decât pensia navală de 20.000 de lire pe an pe care o primea până acum. Surse apropiate situației spun că discuțiile despre acest pachet sunt încă în curs.

Acum, fără titlurile sale de prinț și fără stilul „HRH”, Mountbatten-Windsor a fost scos din registrul oficial al aristocrației la câteva ore după ce Palatul Buckingham a anunțat că procesul formal a început.

Un comunicat al palatului, publicat joi, spunea că regele a început procesul pentru a-i retrage lui Andrew titlurile și onorurile și că „avizul formal a fost deja trimis pentru predarea contractului de închiriere” de la Royal Lodge.

De asemenea, Palatul a subliniat că „gândurile și compasiunea lor rămân alături de victimele și supraviețuitorii tuturor formelor de abuz”.

Guvernul a fost consultat înainte de anunț și a spus că decizia regelui este constituțional corectă. Cabinet Office a lucrat împreună cu consilierii regelui pentru a găsi o soluție rapidă și a consultat mai mulți experți constituționali. În final, regele a decis să îi retragă titlurile.

Un decret regal și documentele oficiale care îi vor retrage formal dreptul de a folosi titlul de prinț și stilul HRH vor fi finalizate în următoarele zile.

Un ministru de rang înalt a sugerat vineri că Andrew ar trebui să meargă în SUA dacă i se cere să răspundă la întrebări despre Jeffrey Epstein. Ministrul comerțului, Sir Chris Bryant, a spus la BBC: „La fel ca orice cetățean, dacă ar exista cereri din altă țară, mă aștept ca orice persoană cu bun simț să se conformeze. Aș spune același lucru și în cazul lui Andrew.”

Poliția britanică, Scotland Yard, analizează dacă ar trebui să deschidă noi anchete legate de faptele fostului prinț. În prezent, el este implicat în două investigații.

Chiar dacă pierderea titlurilor este imediată, fostul prinț nu este așteptat să părăsească Royal Lodge până după Crăciun, ceea ce înseamnă că nu va fi prezent la reuniunea familiei regale la Sandringham pentru sărbători.

În ciuda deciziei regelui, Mountbatten-Windsor rămâne pe locul opt la tron. Pentru a schimba acest lucru ar fi nevoie de o lege, dar nu există planuri în acest sens.

„E clar că ar fi nevoie de o catastrofă reală ca el să ajungă rege, având în vedere câți sunt înaintea lui”, spune Joe Little, redactor-șef al Majesty Magazine. „Deci ar fi fost mai simplu să fie retras din linia de succesiune.”

Fostul prinț rămâne și consilier de stat, deși nu este activ, deoarece parlamentul a fost informat că doar regalii activi ar putea să îl înlocuiască pe rege în lipsa acestuia.