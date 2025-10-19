Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am ieșit plină de sânge”

Virginia Giuffre, una dintre cele mai cunoscute victime ale miliardarului american Jeffrey Epstein, decedat în 2019 într-o închisoare din New York, a mărturisit în cartea sa de memorii postum că a fost bătută cu brutalitate și violată de un „prim-ministru cunoscut”.

Potrivit New York Post, în cartea „Fata nimănui: Memoriile unei supraviețuitoare a abuzului și ale luptei pentru dreptate”), Giuffre a scris, cu câțiva ani înainte să se sinucidă, că, după atac, i-a cerut lui Epstein ajutorul, însă acesta i-a răspuns rece că ceea ce i s-a întâmplat „face parte din jobul ei”.

„După acel atac, nu am mai putut rămâne o naivă. Am fost tratată atât de brutal, iar Epstein a reacționat cu atâta nepăsare, încât am înțeles că el folosea laudele doar ca să mă țină supusă. Epstein se interesa doar de Epstein”, scrie Giuffre.

A decis să se refere la agresor doar ca la „prim-ministrul” întrucât îi era teamă ca acesta „să nu încerce să o rănească” dacă i-ar dezvălui numele. Cei doi s-au întâlnit prima dată pe insula privată a lui Epstein, în Insulele Virgine Americane, în 2002, când avea doar 18 ani.

Tânăra povestește că a fost trimisă să-l însoțească într-o cabană, unde acesta a început imediat să o sufoce și să o bată, râzând de frica ei.

„A râs când mă durea și părea mai excitat când îl imploram să se oprească. Am ieșit din cabană plină de sânge. Zile întregi m-a durut să respir și să înghit”, a scris Giuffre, adăugând că „prim-ministrul m-a violat mai brutal decât oricine altcineva”.

După aceea, a mers la Epstein, rugându-l cu lacrimi în ochi să nu o mai trimită la acel bărbat. „M-am pus în genunchi și am implorat. Nu știu dacă Epstein se temea de acel om sau îi datora o favoare, dar mi-a răspuns rece: «Așa ceva se mai întâmplă uneori»”, a scris ea.

Epstein a trimis-o totuși din nou la politician, pentru o a doua întâlnire, care a avut loc la bordul avionului său privat, supranumit „Lolita Express”. Deși acea întâlnire a fost mai puțin violentă, Giuffre a spus că a trăit-o cu frică permanentă, temându-se că va fi din nou atacată.

Giuffre nu a dezvăluit numele politicianului, dar presa americană menționează că fostul premier israelian Ehud Barak, prieten apropiat al lui Epstein, a fost asociat de mai multe ori cu cercul acestuia, deși Barak a negat mereu orice implicare în abuzuri sau cunoștință despre rețeaua de trafic sexual.

Memoriile Virginei Giuffre, scrise cu câțiva ani înainte de sinuciderea sa, pe 25 aprilie 2025 (la 41 de ani), urmează să fie publicate săptămâna viitoare.