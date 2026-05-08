Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Extrema dreaptă câștigă teren în Marea Britanie. Laburiștii, decimați de Reform în alegerile locale. Reacția premierului Keir Starmer

Keir Starmer a anunțat că nu intenționează să-şi depună demisia, deşi scaunul său se clatină din ce în ce mai tare, mai ales după ce laburiștii au fost înfrânți în alegeri de partidul de extremă dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage.

Keir Starmer anunţă că nu demisionează după pierderea alegerilor. FOTO: AFP

Premierul britanic Keir Starmer a respins vineri, 8 mai, ideea unei demisii, în ciuda faptului că Partidul Laburist a suferit pierderi importante la alegerile locale, în timp ce formațiunea de extremă dreapta Reform UK, condusă de Nigel Farage, a înregistrat câștiguri semnificative și a schimbat echilibrul politic în mai multe regiuni ale țării.

Scrutinul local și regional este privit în Marea Britanie ca un test politic al guvernului, iar rezultatele au venit într-un moment în care popularitatea lui  Keir Starmer era oricum în scădere, la mai puțin de doi ani după ce a adus laburiștii la putere. Iar nemulțumirea alegătorilor, alimentată de așteptări privind îmbunătățirea economiei și a serviciilor publice după 14 ani de guvernare conservatoare, s-a reflectat puternic în vot, notează apnews.

În acest context tensionat, premierul a recunoscut că rezultatele sunt „foarte dificile” și și-a asumat responsabilitatea politică, însă a subliniat că nu intenționează să se retragă. El a transmis că mesajul alegătorilor vizează ritmul schimbării și nevoia de îmbunătățiri concrete în viața de zi cu zi, insistând că mandatul său presupune tocmai gestionarea acestor provocări.

„Am fost ales să răspund acestor provocări și nu voi fugi de ele și nu voi arunca țara în haos”, a declarat Keir Starmer, încercând să transmită ideea de continuitate guvernamentală în ciuda presiunilor interne.

Extrema dreaptă câștigă teren în Marea Britanie

În același timp, rezultatele au confirmat ascensiunea Reform UK, care a reușit să câștige sute de mandate în consiliile locale, în special în zone muncitorești din nordul Angliei, inclusiv în foste bastioane laburiste precum Hartlepool, dar și în regiuni suburbane din apropierea Londrei, cum este Havering.

Nigel Farage a prezentat aceste rezultate drept un moment de cotitură, vorbind despre „o schimbare istorică în politica britanică”, în condițiile în care formațiunea sa a reușit să atragă voturi atât de la votanți tradiționali laburiști, cât și de la conservatori.

Pe măsură ce voturile au fost centralizate în întreaga Anglie, s-a conturat o imagine mai amplă a unei scene politice tot mai fragmentate, în care partidele tradiționale pierd teren în fața unor formațiuni emergente sau protestatare. În paralel, au fost numărate și rezultatele din parlamentele regionale ale Scoției și Țării Galilor, unde dinamica politică rămâne diferită, dar la fel de instabilă.

Scaunul lui Keir Starmer se clatină

Presiunea asupra lui Keir Starmer vine și din interiorul propriului partid, unde un eventual eșec major ar putea alimenta discuții privind schimbarea liderului, chiar dacă premierul rămâne, deocamdată, în funcție.

Vicepremierul David Lammy a intervenit public pentru a calma tensiunile, avertizând că „nu schimbi pilotul în timpul zborului”, într-o încercare de a susține stabilitatea guvernului.

„Nu cred că Keir Starmer ar trebui să supraviețuiască acestor rezultate”, a declarat, însă, parlamentarul laburist Jonathan Brash. „Avem nevoie de mai mult curaj și, sincer, de o nouă conducere”, a completat el.

Britanicii, tot mai fragmentați

Rezultatele au fost influențate nu doar de Reform UK, ci și de alte formațiuni, precum Partidul Verzilor, care a crescut în popularitate sub conducerea lui Zack Polanski, și de liberal-democrați, în timp ce Partidul Conservator a continuat să piardă teren.

În mai multe zone urbane și universitare, voturile s-au redistribuit între mai mulți competitori, semnalând o fragmentare tot mai accentuată a electoratului.

Analizând tendința generală, profesorul Tony Travers de la London School of Economics a explicat faptul că partidele tradiționale se confruntă cu dificultăți în a răspunde atât populismului de dreapta, cât și celui de stânga, care propun soluții rapide la probleme complexe.

În aceeași linie, profesorul John Curtice a remarcat că Marea Britanie intră într-o nouă etapă politică în care niciun partid nu mai domină clar scena electorală, iar chiar și Reform UK nu pare să se apropie de praguri dominante.

Fragmentarea este vizibilă nu doar în Anglia, ci și în Scoția și Țara Galilor, unde Partidul Național Scoțian și Plaid Cymru rămân favoriți pentru guvernare, în timp ce laburiștii se confruntă cu riscul pierderii controlului în Țara Galilor, o regiune unde au avut tradițional o poziție dominantă.

Pentru Keir Starmer, provocările politice se suprapun peste dificultăți economice și sociale, de la creșterea costului vieții până la presiunea asupra serviciilor publice. În plus, unele decizii controversate și schimbări de poziție au alimentat criticile privind coerența guvernării, în timp ce numiri diplomatice contestate au amplificat tensiunile politice.

În acest climat, rezultatele alegerilor locale au deschis inevitabil discuții despre viitorul conducerii laburiste. Nume importante din partid sunt deja menționate ca posibili rivali, însă Keir Starmer pare hotărât să își ducă mandatul mai departe, în ciuda presiunilor tot mai vizibile din interiorul și din afara formațiunii sale.

