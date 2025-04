Nigel Farage, preferat în sondaje pentru funcția de premier al Marii Britanii. Extremistul promite un „DOGE britanic” dacă ajunge la putere

Nigel Farage, principalul susținător al Brexitului, are șanse egale cu Keir Starmer de a deveni viitorul prim-ministru al Marii Britanii peste patru ani, potrivit unui sondaj recent, care arată că ambii politicieni sunt văzuți de câte 13% dintre alegători drept potențiali premieri.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de More in Common, politicianul de extremă dreapta Nigel Farage are la fel de multe șanse, mai exact 13%, să fie următorul premier ca și Keir Starmer, actualul prim-ministru al Marii Britanii, în timp ce Kemi Badenoch, lider conservator, este preferat de doar 5% dintre respondenți, potrivit DailyMail.

Rezultatele vin în contextul în care partidul lui Nigel Farage, Reform UK, se pregătește pentru alegerile locale din 1 mai. După ce a depășit constant pragul de 20% în sondajele naționale, formațiunea lui Farage a reușit să devanseze Partidul Conservator, ocupând acum locul secund în intențiile de vot.

În timp ce conservatorii par să piardă teren, iar sprijinul pentru Keir Starmer rămâne destul de modest, aproape 40% dintre alegători spun că nu știu cine va fi următorul lider al țării.

Luke Tryl, directorul executiv al More in Common UK, a subliniat că Farage continuă să influențeze scena politică mult peste reprezentarea sa în Parlament. „Este o dovadă a impactului său mediatic și a capacității de a capta nemulțumirile electoratului”, a afirmat el.

„Doar 13 la sută dintre britanici sunt încrezători că Keir Starmer va rămâne în funcție după următoarele alegeri, în timp ce un procent surprinzător de 41 la sută spun că pur și simplu nu știu cum va arăta următorul guvern ales.

De fapt, publicul apreciază șansele lui Nigel Farage de a deveni prim-ministru la fel de mari ca cele ale actualului prim-ministru, alegătorii reformiști fiind deosebit de convinși că omul lor va intra în Downing Street.

Este încă un semn al capacității liderului Reform de a arunca o umbră politică mult mai mare decât prezența partidului său în Westminster”, a spus diectorul institutului de sondare a opiniei publice.

Nigel Farage promite un DOGE britanic

Într-un discurs recent susținut în Durham, Nigel Farage a lansat campania pentru alegerile locale, avertizând laburiștii că Reforma „își parchează tancurile pe peluza Red Wall”, făcând aluzie la regiunile tradițional laburiste din Nord și Midlands şi sugerând că sprijinul pentru laburiști în aceste zone este destul de scăzut.

Principalul susţinător al Brexitului a abordat inclusiv o retorică similară cu a laburiștilor, vorbind despre colaborări „pragmatice” cu sindicatele și a pledat pentru reindustrializarea Marii Britanii, inclusiv prin naționalizarea unor sectoare strategice precum British Steel.

În ceea ce privește o eventuală conducere a consiliilor locale, Farage a propus introducerea unui „DOGE britanic” - o referință la modelul american pentru reducerea birocrației promovat de Donald Trump, administrat de Elon Musk. Acesta ar viza eficientizarea cheltuielilor și eliminarea programelor DEI (Diversitate, Echitate, Incluziune) considerate ineficiente de către Reform.

„Trebuie să vedem contractele pe termen lung la care au aderat multe dintre aceste autorități județene sau unitare. Vom analiza sumele cheltuite pentru inițiativele DEI (Diversitate, echitate și incluziune). O schimbare masivă de cultură, asta vom aduce în aceste consilii județene”, a spus politicianul de extremă dreapta.

Alegerile locale din 1 mai, pentru 1.641 de locuri în 24 de consilii, sunt primele la care Reform va participa, după ce a câștigat cinci locuri parlamentare în alegerile de anul trecut.